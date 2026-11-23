La solicitud la hizo una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien busca adicionar nuevos hechos a la imputación por posible acoso sexual contra cuatro jóvenes. La…

La Fiscalía busca una nueva fecha de audiencia en el caso contra el expresentador de noticias Jorge Alfredo Vargas, investigado por presunto acoso sexual. El ente investigador aseguró que conoció nuevos presuntos hechos que podrían cambiar el curso de la investigación contra Vargas y que supo de ellos después de la audiencia de imputación celebrada en agosto pasado.

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La solicitud la hizo una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien busca adicionar nuevos hechos a la imputación por posible acoso sexual contra cuatro jóvenes. La primera audiencia se llevó a cabo el pasado 4 de agosto ante la Jueza 41 de Control de Garantías. Allí, el ente investigador comunicó el inicio formal de la investigación contra Vargas, quien no aceptó los cargos.

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La audiencia fue reservada, luego de que la Fiscalía y la abogada Ana Bejarano, en representación de una de las víctimas, solicitaron a la jueza que la diligencia se realizara de manera reservada para proteger a las personas afectadas.

En ese contexto, la fiscal del caso también solicitó que se anonimizaran las identidades de las víctimas. El ente investigador y la abogada Bejarano argumentaron la petición señalando un riesgo de revictimización, el interés del caso en redes sociales y la estigmatización profesional de las víctimas.

Por su parte, el abogado Juan David Bazzani, en representación de Jorge Alfredo Vargas, resaltó la presunción de inocencia de su cliente, así como la necesidad de acceder a toda la información disponible del caso. Sobre ocultar los nombres de las víctimas y la reserva de la audiencia, el abogado señaló que solo es necesaria una de las dos medidas, no ambas.

Ese día, la Fiscalía señaló que, a través de una carta, tres de las cuatro víctimas se apartaron del juicio. Si bien inicialmente en la diligencia se reconoció que existían cuatro víctimas en el proceso, tres víctimas decidieron desistir. Así lo detalló la Fiscalía al mencionar que la decisión se había informado a través de una carta.

En la misiva las víctimas señalan que no participarán en la etapa de juicio y que no aceptan la representación de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, las mujeres solicitaron que la audiencia continúe bajo reserva.

Vargas salió del Canal Caracol en marzo de este año, en medio de investigaciones internas por hechos relacionados con violencia sexual. Ese mes, se conocieron denuncias en redes sociales de periodistas colombianas que, bajo las etiquetas #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, empezaron a relatar presuntos episodios de acoso sexual ocurridos dentro de distintos medios de comunicación, entre ellos Noticias Caracol.

l canal emitió un comunicado anunciando la activación de sus protocolos internos y de las gestiones legales pertinentes. Días después, el martes 24 de marzo, Noticias Caracol dio a conocer las medidas laborales adoptadas y la terminación, por mutuo acuerdo, del contrato de Vargas, aclarando que la decisión no representaba un pronunciamiento sobre la veracidad de los hechos ni sobre eventuales responsabilidades.

Después de salir de Noticias Caracol, Jorge Alfredo Vargas se pronunció en su cuenta de X para referirse a los señalamientos en su contra por presuntos casos de acoso sexual. En su publicación, el periodista precisó que su salida del canal fue una decisión conjunta. “Después de 20 años de trabajo para Caracol Televisión decidimos, de común acuerdo, dar por terminada mi relación laboral con la empresa, dada la coyuntura y la posición institucional, la cual resulta entendible”, señaló Vargas.

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