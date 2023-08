“Fuera de Colombia sí me escucharon”: madre del soldado desaparecido Óscar Tabares

María Helena Toro, madre de Óscar Tabares, enseña fotografía de la víctima de desaparición forzada. Foto: Julián Ríos Monroy

María Elena Toro lleva 26 años buscando a su hijo, el soldado profesional Óscar Iván Tabares Toro, desaparecido cuando estaba acampando con su pelotón en zona rural de San Juanito (Meta). Si bien todavía se desconoce su paradero, este martes le llegó un gran aliciente: la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado colombiano es responsable por la desaparición forzada de su hijo. Una decisión que ella misma ve como “el reconocimiento a una búsqueda incansable, a una persistencia, porque cuando me decían ‘aquí no se puede’, yo de una me iba a toca la siguiente puerta”.

Desde que Óscar Iván Tabares desapareció la noche del 28 de diciembre de 1997, el Ejército, institución a la que el uniformado sirvió durante seis años, solo se ha negado a entregarle información a sus familiares. De hecho, nunca les dijeron que estaba desaparecido, pues María Elena Toro cuenta que se enteró por un sueño y lo ratificó, días después, cuando su hijo no la llamó en año nuevo y, cuando en enero no regresó a Bogotá, donde residía. Desde entonces, ella no paró de buscarlo y la sentencia, precisamente, reconoce todo lo que ha tenido que atravesar en ese camino.

“En ese sentido, es un acto muy reparador, porque no fue en vano tanta lucha en 25 años que llevamos en esta búsqueda, que afuera de Colombia sí me escucharon”, dijo María Elena Toro tras conocer la sentencia. Y añadió: “es reparador tanto para nosotros como para sanar el buen nombre de mi hijo. Es que él no era ningún guerrillero”. Es que, la única respuesta que les entregó la Fuerza Pública sobre el paradero de Óscar Iván Tabares fue la teoría, nunca comprobada, de que había huido del Ejército para integrarse a la guerrilla de las Farc. Esa falsa acusación les costó a los Tabares Toro hostigamientos y hasta amenazas.

Para remediar esa falta de información, la sentencia ordena que las investigaciones continúen, que se elabore un plan para buscar a Tabares Toro y aclara que el crimen no puede prescribir. Después de tantos años tocando puerta tras puerta, María Elena Toro es pragmática y al respecto solo dice; “De la Fiscalía no espero mucho, porque si en 25 años no hicieron nada, es de lógica que no espero mucho. Pero afortunadamente el caso también está en la Unidad de Búsqueda y de verdad están trabajando como debe ser”.

Según explicaron abogados de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que llevan el caso, la Unidad de Búsqueda ya tiene algunas teorías y están trabajando de la mano para integrar el proceso de búsqueda de Tabares Toro al plan regional que la entidad tiene en Meta. Sin embargo, se han topado con que el orden público en ese departamento volvió a degradarse. “En otras palabras, para nosotros quiere decir que el Ejército está obligado a colaborar con estas investigaciones, que tiene que entregar la información de lo que ocurrió esa noche en San Juanito, de lo que ocurrió en operativos en ese lugar”, señaló Ana María Rodríguez, directora de la organización.

De hecho, desde hace varios meses María Elena Toro está fuera de Colombia para salvaguardar su vida. Pero ese no es el primer desafío que tiene que enfrentar, de hecho, Toro hasta perdió su empleo y la sentencia da cuenta de lo que ella misma le dijo a la Corte IDH. En sus palabras, la desaparición forzada de su hijo los afectó “en todas las maneras, salud, economía, porque con tanto vaya y venga, la economía se fue a pique. Nos tocó vender propiedades, carros, todo lo que teníamos”.

El fallo, en esa medida, reconoce la labor de madre buscadora que emprendió María Elena Toro. Así, en el acto de perdón que deberá realizar el Estado colombiano como medida de reparación, por orden de la Corte IDH: “debe hacerse mención al impacto particular sufrido por la señora Toro Torres, vinculado a su género y con motivo de la desaparición y búsqueda de su hijo, así como a la labor de otras mujeres que han tenido que emprender acciones de búsqueda de sus seres queridos víctimas de desapariciones forzadas”.

