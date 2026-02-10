Ministro de Defensa dice que guardia indígena encontró a la senadora Aida Quilcué en Cauca

Senadora indígena y miembro del Pacto Histórico, durante el debate por la articulación entre la jurisdicción indígena y la ordinaria ante la Comisión Primera de Senado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En la tarde de este martes 10 de febrero, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre la desaparición de la senadora Aida Quilcué Vivas y de su esquema de seguridad, quienes supuestamente habrían sido secuestrados en el tramo Inzá–Totoró (Cauca).

Según indicó el ministro Sánchez, “toda la Fuerza Pública está en reacción y adelantando la búsqueda de nuestra senadora”. Asimismo, pidió que cualquier información que tenga la ciudadanía sea comunicada a través de las líneas 147 o 165.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro rechazó el ataque contra la líder indígena y señaló que este hecho constituye una agresión contra los pueblos indígenas de Colombia. El primer mandatario pidió al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Igualdad “actuar con celeridad para evitar una escalada de violencia y proteger a las autoridades y liderazgos indígenas”.

Luego de un par de horas de haberse reportado el secuestro de la senadora Aida Quilcué y sus escoltas, la guardia indígena del departamento del Cauca confirmó que la congresista fue hallada entre los municipios de Inzá y Totoró, en Cauca, en un restaurante. Hasta el momento, se sabe que la congresista estaría en buenas condiciones.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó la información. “La guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora Aida Quilcué y sus escoltas. Todos están bien. Nuestra fuerza pública avanza a la zona. Una vez se tenga mayor información será comunicada”, escribió el alto funcionario por medio de su cuenta de X.

A finales de 2025, la Fiscalía advirtió que el pueblo nasa del Cauca, del cual hace parte la senadora Aida Quilcué, ha sido víctima de un “plan sistemático” para exterminarlo. Según el ente investigador, entre 2024 y 2025, fueron asesinados al menos 40 líderes de esa comunidad ancestral, ubicada hace miles de años en el norte del departamento. Justo donde se perdió el rastro de la congresista.

Incluso, el 10 de diciembre de 2025, la Fiscalía General de la Nación confirmó la solicitud de una orden de captura contra alias “Iván Mordisco” por la presunta comisión de un genocidio en Cauca. Para la fiscal general, Luz Adriana Camargo, los asesinatos de integrantes del pueblo nasa, crímenes contra sabedores ancestrales y el reclutamiento forzado de menores por parte de las disidencias, “lo que hacen es minar la existencia de la comunidad nasa”.

En una publicación realizada a través de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó que la guardia indígena llegó al sector y halló la camioneta donde viajaba la senadora Aida Quilcué, “pero sin personas en el interior”. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que ya “están implementando las estrategias necesarias para adelantar la búsqueda de la senadora”.

Aunque aún no se tiene conocimiento sobre quién estaría detrás del atentado contra la líder indígena, el ministro Benedetti señaló que en esa zona del departamento del Cauca tiene influencia la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, comandadas por alias “Iván Mordisco”. La autoría del secuestro aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Aida Marina Quilcué Vivas es lideresa indígena del departamento del Cauca y senadora de la República por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Nació el 2 de febrero de 1973 en el municipio de Páez (Cauca) y llegó al Senado por la circunscripción especial indígena en 2022, un año después de haber ganado el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, en la categoría Defensa a Toda una Vida.

La senadora Quilcué hace parte del pueblo indígena nasa, puntualmente del resguardo Piçkwe Tha Fiw del Cauca, del cual fue gobernadora. Ha tenido una importante carrera de liderazgo étnico; fue consejera de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y delegada de ese mismo organismo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Su nombre también fue clave en las negociaciones de 2016 con la antigua guerrilla de las Farc, pues en representación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) apoyó la construcción del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. En 2010 intentó por primera vez llegar al Congreso por la curul indígena, pero no logró la votación necesaria. Integra la Comisión Primera del Senado y es una de las congresistas de la bancada del gobierno.

