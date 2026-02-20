Fundación de Johana Bahamón buscará que casos de presos lleguen a instancias internacionales Foto: Archivo Particular

El litigio estratégico internacional es la nueva ruta que en su trabajo por la dignificación de la población carcelaria y pospenada acogió la fundación Acción Interna que orienta Johana Bahamón. “Hay casos diferentes, largos y sensibles cuya complejidad puede ser evaluada en contextos de derechos humanos”, resaltó para presentar su alianza con el abogado Andrés Guzmán Caballero. El punto de partida es una selección de casos trasegados a lo largo de catorce años de trabajo, con opciones de ser llevados al sistema interamericano de derechos humanos.

Historias que merecen una segunda oportunidad de ser escuchadas en el mundo, de hombres y mujeres simples de Colombia que muchas veces no tuvieron una buena defensa. La privación ilícita de la libertad es un error craso del Estado más común de lo que parece y ya se cuenta en billones desde los pagos de sentencias de reparación directa en la justicia administrativa. El objetivo de la alianza es ampliar las rutas de defensa de los pospenados en casos sin mayor notoriedad y procesados sin opción económica.

El primer caso que se busca plantear ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el de un hombre de Caparrapí (Cundinamarca) que lleva 17 años preso en una rápida condena de 47 años, sin opciones de revertir su presente porque sus caminos procesales están cerrados. Al igual que este capítulo judicial inconcluso, hay personas del común que merecen ser oídas en otros contextos, y la cooperación estratégica para hacerlo posible nace de la convicción de dos emprendedores que coincidieron en un escenario carcelario.

En el controvertido universo penitenciario del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, al que Johana Bahamón viajó para conocer de primera mano la realidad del sistema; y el abogado Andrés Guzmán acompañó su recorrido en su calidad de Comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión del gobierno salvadoreño. Una experiencia que inició una larga conversación sobre el aprendizaje, la resocialización, la productividad y otras complejidades del actual dilema carcelario y el drama de los pospenados.

El objetivo común ahora es asistir a personas en estado de vulnerabilidad judicial, a fin de que tengan la opción de ser escuchados en instancias internacionales. Para Acción Interna significa “incorporar a su conocimiento práctico, su escucha directa y su trabajo de campo con los privados de la libertad, el conocimiento de la defensa internacional de los derechos humanos a través del litigio y fortalecer el acceso a la justicia”. El abogado Guzmán resumió el alcance: “muchos jamás hablaron con un abogado, ahora podrán hacerlo y llevar sus casos más allá de las fronteras”.

La fundación Acción Interna surgió en el año 2012 de la mano de la actriz y activista Johana Bahamón y, según sus cifras, ha acompañado a más de 112.000 hombres y mujeres privados de la libertad en 32 cárceles del país. Entre sus objetivos resalta la insistencia en transformar los centros de reclusión en lugares productivos y posicionar la superación y las segundas oportunidades como eje de ese cambio personal y colectivo. Para el abogado Andrés Guzmán Caballero, experto en ciencias forenses digitales, es demostrar que las instancias internacionales también son para quienes han soportado el peso de la justicia clamando inocencia.

