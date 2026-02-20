Polémica por juez que hizo apología a violencia de género y familiar en caso Marelbys Meza.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Lo que avanzó como una audiencia corriente contra el coronel Carlos Feria, investigado en el caso Marelbys Meza, se transformó en una discusión acalorada entre la defensa y el juez que adelanta el caso de presunto uso irregular de la prueba del polígrafo a la exniñera de Laura Sarabia. Las intervenciones de las partes escalaron al punto de que durante la diligencia se hicieron comentarios que dejaron entrever violencia de género e intrafamiliar a través de un lenguaje sexista que hizo alusión a la perpetuación de estereotipos y agresiones contra la mujer. Los comentarios, que se generaron por parte de la principal autoridad en esa sala, abrieron otra vez el debate frente a la urgencia de un enfoque de género en la justicia.

En la tarde de este miércoles 18 de febrero, ante el juez 14 penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá se presentaron las partes para darle continuidad a la audiencia de acusación en contra de los uniformados. Como en una diligencia cualquiera, el togado le dio paso a los abogados Marlon Díaz y Juan Camilo Bolaños para hablar en representación de los uniformados Carlos Feria y John Alexander Sacristán Bohórquez, señalados por su presunta participación en el caso de Meza. Durante los alegatos, la defensa de los uniformados cuestionó la competencia de la justicia ordinaria para adelantar el proceso, pues señaló que el expediente debería estar en la justicia penal militar.

Lea también: Procuraduría anuncia que se vienen sanciones por tragedia humanitaria en Córdoba y Montería

Ante la solicitud, el juez determinó en la audiencia que no encontraba motivos suficientes para esto, por el contrario, señaló que la defensa estaría realizando maniobras dilatorias para lograr una próxima prescripción del caso. Ante la negativa del togado y su señalamiento, la defensa intentó alegar en varias oportunidades, incluso con un tono de voz más alto de lo acostumbrado durante las horas de audiencia, por lo que el juez en varios momentos hizo fuertes llamados de atención para que los abogados no alzaran la voz y se respetara la continuación de la diligencia. Sin embargo, en un momento de la discusión, el togado hizo un comentario que levantó la polémica.

“Le voy a solicitar por favor, no vuelva a alzarme la voz en este estrado judicial. No soy su hijo, ni soy su esposa para que usted me hable en ese tono”, le respondió el juez durante la diligencia a la defensa. Ante la actitud y el comentario del togado en medio de la audiencia, usuarios en redes sociales criticaron su postura y señalaron que se trataba de una apología a la violencia de género y cuestionaron que el togado pueda llevar otros casos que involucren a mujeres, abusos y violencia de género. “Con esta mentalidad después fallan casos de violencia y abuso. Colombia tiene una crisis de machos con toga que urge transformar. Un juez que habla así no debería estar juzgando a nadie”, se lee en uno de los comentarios en X.

Le puede interesar: Cierre del Parque Tayrona: la guerra entre Clan del Golfo y ACSN detrás de la medida

Asimismo, otra usuaria escribió: “Para pedir respeto no se requiere hacer una apología a la violencia intrafamiliar, quienes trabajamos en ese medio sabemos que los jueces actúan con respeto usando los medios que la ley les da para tal fin”. Como contexto de lo sucedido en la audiencia, resalta que el juez está adelantando precisamente un caso en el que la protagonista principal es Marelbys Meza, una niñera, trabajadora doméstica, que presuntamente fue sometida a acoso y tratos injustos, al parecer, por parte de uniformados en la casa de la actual embajadora de Colombia ante Reino Unido, Laura Sarabia. Por lo que, en este proceso, es de esperarse que exista un enfoque de género.

Este no es un caso único o aislado, pues podría sumarse a una cadena de errores con los que la Rama Judicial deja entrever actitudes y lenguajes violentos contra la mujer dentro de sus procesos. Precisamente, a mediados de 2025, por primera vez, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Rama por revictimizar a una mujer que había sufrido violencia sexual mediante el uso de lenguaje discriminatorio y ofensivo en sus sentencias. Ese fallo marcó un precedente en la justicia colombiana, pues también determinó que el lenguaje judicial puede causar daño, perpetuar estereotipos y violar derechos fundamentales. Asimismo, la decisión del tribunal estableció la responsabilidad directa del Estado.

Ese fallo que señaló la violencia institucional que se ejerce incluso desde la Rama Judicial usando expresiones que perpetúan estereotipos de género profundamente arraigados en la justicia penal, se sustentó también en tratados internacionales suscritos por Colombia como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, que obligan a los Estados a proteger a las mujeres frente a la violencia institucional, simbólica y verbal. Según cifras de la Red Nacional de Mujeres, más del 70 % de las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia no denuncian por miedo a que no les crean o a ser estigmatizadas durante el proceso judicial.

Para la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la decisión subraya la necesidad de incorporar el enfoque de género de manera urgente, sin embargo, esto no ha sucedido en su totalidad. En una reciente entrevista realizada por este diario, Ana María Rodríguez, directora de la CCJ, resaltó: “El lenguaje puede ser una herramienta de violencia institucional. Cuando hablamos de incorporar un lenguaje incluyente y no sexista no se trata de un capricho. El lenguaje construye realidades y puede perpetuar o transformar violencias. Creo que esta decisión también sienta un precedente y envía un mensaje muy claro: el lenguaje no es neutro”.

Si bien la decisión del tribunal abre las puertas para exigir responsabilidad al Estado incluso desde lo simbólico, en los juzgados del país se sigue usando lenguaje que descarga responsabilidades en las mujeres de forma violenta y sexista. Lo cierto es que el debate sobre el enfoque de género en las diligencias judiciales sigue servido sobre la mesa y aún no son claras las acciones que se deberían poner en marcha para evitar que las violencias contra las mujeres se sigan reproduciendo en la justicia, incluso como un “método de defensa” en medio de una audiencia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.