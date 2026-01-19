General (r) José Luis Ramírez Hinestroza será el nuevo director del CTI de la Fiscalía

Fachada y logo del búnker de la Fiscalía. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación le confirmaron a El Espectador que el general (r) José Luis Ramírez Hinestroza será el nuevo director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en reemplazo de Fabián Andrés Ordóñez Tacué.

Ramírez Hinestroza fue director de la Jefatura Nacional de la Policía y estuvo al frente de la Dirección de Investigación Criminal, una de las dependencias clave en materia de inteligencia. También fue comandante de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes conocida como el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Asimismo, el general (r) dirigió la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) y el comando ubicado en el departamento del Quindío (Quindío). El oficial, que estuvo cerca de 30 años vinculado a la Policía Nacional, salió de la institución en 2025 por línea de mando, cuando Carlos Fernando Triana llegó a la dirección general.

Este sería el tercer nombramiento en la dirección del CTI de la Fiscalía desde la llegada de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo. El primero fue Henry Arturo Cruz Vega, quien renunció por motivos personales y quien había sido posesionado el 4 de abril de 2024.

Luego de Cruz Vega se posicionó Ordóñez Tacué, quien trabajaría hasta el próximo martes 20 de enero. Por su parte, Ramírez Hinestroza tendrá siete días para aceptar el cargo como director del CTI y otros siete para posesionarse.

¿Qué es el CTI?

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) es una dirección de la Fiscalía General de la Nación que se encarga de realizar labores de investigación criminal y de apoyo técnico y científico en la recolección y análisis de pruebas dentro del sistema de justicia penal.

El CTI además tiene la responsabilidad de capturar a las personas con órdenes de aprehensión emitidas por los jueces de la República. Entre sus labores principales se encuentra la recolección de pruebas en el lugar de los hechos, levantamiento de cadáveres, recopilación de evidencias materiales, toma de muestras biológicas y otros procedimientos científicos que son fundamentales para el proceso judicial.

