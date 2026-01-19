Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Fiscalía imputará cargos a director de la UNP, Augusto Rodríguez, por caso de Miguel Uribe

El director de la UNP será imputado por el delito de prevaricato por omisión, al no haber atendido los múltiples llamados para reforzar el esquema de seguridad del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
19 de enero de 2026 - 08:20 p. m.
Director de la UNP
Director de la UNP
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Fiscalía General de la Nación confirmó este lunes, 19 de enero, que el próximo 11 de febrero imputará cargos a Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por su presunta responsabilidad en el magnicidio del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Fuentes del ente investigador confirmaron a El Espectador que el funcionario será imputado por el delito de prevaricato por omisión, al no haber atendido los múltiples llamados para reforzar el esquema de seguridad de Miguel Uribe.

Vínculos relacionados

Nueva denuncia de acoso judicial contra la periodista Lorena Beltrán
Corte en EE.UU. falla a favor de Drummond y dice que fue víctima de falsos testigos
Cabal interpuso queja disciplinaria contra Benedetti por posible participación en política

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

UNP

Augusto Ramírez

Miguel Uribe Turbay

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.