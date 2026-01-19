Fiscalía imputará cargos a director de la UNP, Augusto Rodríguez, por caso de Miguel Uribe

Director de la UNP Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La Fiscalía General de la Nación confirmó este lunes, 19 de enero, que el próximo 11 de febrero imputará cargos a Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por su presunta responsabilidad en el magnicidio del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Fuentes del ente investigador confirmaron a El Espectador que el funcionario será imputado por el delito de prevaricato por omisión, al no haber atendido los múltiples llamados para reforzar el esquema de seguridad de Miguel Uribe.

Noticia en desarrollo...

