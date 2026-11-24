"Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales", escribió el jefe…

Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales. El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y…

En la noche de este lunes 23 de noviembre la gobernación del Meta, ubicada en Villavicencio, fue blanco de un ataque con explosivos. De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, las instalaciones quedaron destruidas y por ahora se desconoce el número total de heridos o si hubo víctimas mortales. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el hecho.

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"Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales", escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

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Asimismo, el primer mandatario escribió que "el narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz. Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo".

A renglón seguido escribió que "cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública".

Hasta el momento no se sabe quién estuvo detrás del ataque a la Gobernación, ni se tiene un reporte oficial de daños ni de heridos. Lo que se ha visto en los videos que circulan en redes sociales es que la sede y los edificios aledaños resultaron afectados y varias fachadas destruidas.

Tras el ataque, la Defensoría del Pueblo se pronunció y dijo que el ataque en Villavicencio "se suma a los graves hechos de violencia registrados en los últimos días en el país. Rechazamos enérgicamente estos hechos y otros que se han presentado en estos días y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Villavicencio y del departamento del Meta".

La entidad agregó que "el uso de explosivos en zonas urbanas agrede de manera despiadada y colectiva la vida y la integridad de la población civil. Urge fortalecer las medidas de prevención y protección, y garantizar una respuesta oportuna de las autoridades frente a estos hechos. Exigimos a todos los grupos armados el respeto irrestricto del Derecho Internacional Humanitario, el cese de las acciones en contra de la población y bienes civiles. No hay justificación alguna para estos hechos. Hacemos un llamado a las autoridades competentes a esclarecer con prontitud lo ocurrido, identificar a los responsables y adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos como este se repitan".

El atentado ocurrido esta noche en inmediaciones de la @GobMeta, en Villavicencio, se suma a los graves hechos de violencia registrados en los últimos días en el país.



Rechazamos enérgicamente estos hechos y otros que se han presentado en estos días y expresamos nuestra… — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 24, 2026

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