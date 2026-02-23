Publicidad

Gobierno anuncia nuevas medidas de seguridad para garantizar reapertura del Parque Tayrona

Desde el pasado 17 de febrero, el Parque Tayrona permanece cerrado de manera preventiva tras registrarse bloqueos en sus entradas principales y amenazas al personal. La medida se adoptó en medio de la disputa armada en la Sierra Nevada de Santa Marta entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Redacción Judicial
24 de febrero de 2026 - 02:18 a. m.
El cierre ha generado preocupación entre operadores turísticos, campesinos e indígenas que dependen económicamente de las actividades desarrolladas en el parque.
Foto: Archivo Particular
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el despliegue de unidades especiales de la fuerza pública en el Parque Nacional Natural Tayrona, con el objetivo de reforzar la seguridad y restablecer el orden público en la zona. A través de su cuenta en X, el jefe de la cartera de Defensa aseguró que habrá “autoridad legítima para la tranquilidad de todos”.

Según explicó el funcionario, fueron enviadas unidades de carabineros de la Policía Nacional, entre ellas el Escuadrón Móvil de Carabineros (EMCAR) y el Escuadrón Femenino de Operaciones Rurales (EFEOR). El despliegue busca fortalecer la presencia institucional y garantizar la tranquilidad de turistas y comunidades de la zona.

El anuncio se da en medio de la crisis que atraviesa el Tayrona y que detonó el pasado 17 de febrero, cuando el Gobierno ordenó su cierre preventivo tras registrarse graves situaciones de orden público. Días antes se reportaron bloqueos en los accesos de El Zaino y Neguaje, además de denuncias por cobros no autorizados e ingresos irregulares de visitantes. La situación obligó al retiro del personal de Parques Nacionales Naturales y generó un escenario que, según la entidad, impedía asegurar condiciones mínimas de seguridad.

El cierre afectó a operadores turísticos, campesinos e indígenas que dependen económicamente de las actividades desarrolladas en el parque. Algunos sectores de la comunidad manifestaron su desacuerdo con la medida y abrieron acceso al parque, al tiempo que participan en mesas de concertación con Parques Nacionales para buscar alternativas que permitan una reapertura segura.

Detrás de la crisis hay un contexto más amplio de confrontación armada en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde estructuras como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada se disputan el control de economías ilegales, especialmente aquellas ligadas a la extorsión del sector turístico. Esa pugna se ha traducido en amenazas, homicidios y presiones sobre comunidades y trabajadores del parque.

Aunque avanzan los diálogos entre el Gobierno y las comunidades para definir las condiciones de reapertura, la decisión final dependerá de que se restablezcan garantías reales de seguridad en el territorio. Con el nuevo despliegue de la fuerza pública, el Ministerio de Defensa busca crear condiciones que permitan el regreso seguro de visitantes y trabajadores al Parque Tayrona.

