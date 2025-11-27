Gobierno endurece los controles a sustancias químicas para la fabricación ilegal de fentanilo

Gobierno endurece controles sustancias químicas para la fabricación ilegal de fentanilo. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para hacerle frente a la amenaza inminente de la producción ilegal del fentanilo en Colombia, durante la más reciente sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes, el gobierno le cerró la puerta a la fabricación de esta droga sintética a través de la prohibición de sustancias químicas que la componen.

En este contexto, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, junto con el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunciaron el fortalecimiento de los controles sobre dichas sustancias, así como la creación de un proyecto de ley para penalizar el porte y distribución de la droga en el país. “El país no puede permitir que aumente la circulación de sustancias relacionadas con el fentanilo, ni que los productores de dicha droga encuentren en Colombia un escenario para instalarse”, señaló el ministro (e) Idárraga.

Según explicó el jefe de esa cartera, los controles hacen referencia a mayores medidas de seguimiento puesto que el medicamento fentanilo tienen usos estrictamente hospitalarios. Asimismo, cuatro sustancias de competencia de la entidad (ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, éter etílico y tolueno) quedan sujetas a nuevas restricciones y controles.

Idárraga añadió que en los próximos días el Ministerio de Salud actualizará los listados de sustancias fiscalizadas -incluyendo el bencilfentanilo y el anhídrido propiónico- y recalcó que se corre el peligro de que los productores de fentanilo lleguen a Colombia.

Las medidas sobre el fentanilo llegan justo un mes después de que el gobierno de Estados Unidos incluyera al presidente Gustavo Petro y a miembros de su familia, así como al ministro Benedetti, en la lista Clinton, sobre todo en un apartado especial que habla de tráfico de fentanilo. En ese contexto, el ministro del Interior señaló que la lucha contra esa droga sintética es un compromiso del Gobierno .

“Todos los precursores tendrán estrictos controles y la medida se alinea con la política de cooperación internacional del presidente Gustavo Petro, especialmente respecto a Estados Unidos”, señaló.

“Ustedes saben que la guerra que hay hoy —con la presencia de destructores y de portadores del Caribe— tiene que ver con lo que está sucediendo con el fentanilo y con el cruce hacia Estados Unidos. Entonces, el Gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Petro, quiere dejar bien claro que somos aliados de Estados Unidos para la lucha contra el fentanilo, empezando por la producción de sus precursores”, agregó Benedetti.

Si bien la sustancia es relativamente nueva en el país, según datos de la Policía, en 2024 se incautaron 5.692 unidades de fentanilo, mientras que en 2025 se han incautado casi mil unidades. Durante la sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes, el gobierno recalcó la necesidad de cortar de raíz las cadenas de producción.

Las conclusiones de la sesión resaltaron la necesidad de actuar de manera preventiva, evaluar riesgos, ajustar controles y evitar que redes criminales encuentren vacíos que puedan ser aprovechados para aumentar la venta de este tipo de sustancias en el territorio o en el exterior.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.