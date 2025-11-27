Por supuestas filtraciones a “Calarcá”, Procuraduría suspendió a general Huertas y a Wilmar Mejía

El funcionario del Ejército y el de la DNI son investigados por presuntas filtraciones a las disidencias de alias "Calarcá". Foto: Arc

La Procuraduría suspendió temporalmente al general del Ejército, Miguel Huertas, y al funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por el escándalo de presuntas filtraciones de información a las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá”. Desde el pasado 24 de noviembre, el ente de control anunció que iniciaría investigaciones contra los dos hombres.

Las denuncias fueron publicadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, donde señalaron que, en chats, cartas, fotos, correos y documentos internos, el general (r) Juan Miguel Huertas y el funcionario del DNI propone a las disidencias crear una empresa de seguridad aparentemente legal, que permitiría al grupo armado movilizarse en vehículos blindados y portar armas con permiso.

Esta información, que vincula al funcionario activo del Ejército y del DNI, fue hallada tras el análisis de los computadores, celulares y memorias USB incautados a Calarcá y a sus hombres luego de su captura, el 23 de julio de 2024, durante un operativo en Anorí (Antioquia).

Tras conocerse la decisión del ente de control, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la apertura de una investigación y señaló que van a “proceder de acuerdo con lo que indique ese fallo, esa determinación de la Procuraduría”.

Noticia en desarrollo...

