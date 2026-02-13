Logo El Espectador
Gobierno Petro recibe apoyo de EE. UU. para programa de erradicación de coca con drones

El Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguró que la erradicación de coca con drones “podría cambiar las reglas del juego”, al reducir los cultivos de uso ilícito en Colombia. No obstante, hasta ahora el Gobierno Nacional no ha anunciado una fecha oficial para el inicio de la medida.

Redacción Judicial
13 de febrero de 2026 - 10:01 p. m.
El proyecto ya cuenta con la aprobación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (Pecat), y sus últimas verificaciones deben ser tramitadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
El gobierno de Gustavo Petro anunció en diciembre la implementación de un programa de erradicación con glifosato de cultivos de uso ilícito de coca a través de drones. La medida, anunciada por el entonces ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, y que se pretende iniciar en el Cauca, se dio tras un año en que Colombia fue descertificada en la lucha antidrogas por Estados Unidos y tras la inclusión del jefe de Estado en la Lista Clinton.

Este 13 de febrero, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado estadounidense hizo público su apoyo al programa de erradicación con drones, una estrategia tecnológica que, según esa entidad, podría marcar un punto de inflexión en la lucha antidrogas.

A través de un mensaje publicado en X, la cuenta oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que esta tecnología “podría cambiar las reglas del juego” al contribuir a reducir el cultivo de coca, mejorar la seguridad en Colombia y disminuir la llegada de drogas letales a las calles de Estados Unidos.

Noticia en desarrollo...

