Las dudas que deja la carta de Policía sobre el inicio de aspersión de glifosato con drones

El pasado 6 de enero, el general Ricardo Sánchez, director de Antinarcóticos de la Policía, envió una carta al alcalde de Argelia (Cauca) anunciándole que el municipio hace parte de los lugares donde se proyecta iniciar la erradicación de cultivos de uso ilícito mediante drones. Aunque se contempla que las tareas iniciarán a partir del mes de enero, el Gobierno no ha anunciado ninguna fecha exacta.

Redacción Judicial
23 de enero de 2026 - 03:57 p. m.
El anuncio que hizo en diciembre del año pasado el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, sobre el uso de drones para continuar con las erradicaciones de cultivos de uso ilícito con glifosato, mantiene en expectativa al país. Aunque el funcionario señaló que el departamento de Cauca sería uno de los primeros departamentos donde iniciaría la medida, todavía el Gobierno no ha anunciado la fecha exacta en que comenzarán las aspersiones con esta tecnología.

El proyecto ya cuenta con la aprobación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (Pecat), y sus últimas verificaciones deben ser tramitadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Precisamente por directrices de esta última entidad, la Dirección Antinarcóticos de la Policía debe avisar con tiempo a los mandatarios de dichos municipios donde se proyecta iniciar con la aspersión mediante drones, a partir del mes de enero.

“Me permito informar al señor Alcalde que, a partir del mes de enero de 2026 la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos, tiene previsto dar inicio a las operaciones de intervención a cultivos ilícitos en jurisdicción del municipio de Argelia, dando cumplimiento a la disposición administrativa”, se lee en la carta enviada por el general Ricardo Sánchez, director de Antinarcóticos de la Policía, al alcalde de Argelia (Cauca), Osman Guaca.

