Colombia evalúa proponer a EE. UU. nuevo modelo de medición de cultivos de uso ilícito

Tras el presidente Gustavo Petro anunciar el país dejará de usar los indicadores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para medir los cultivos de uso ilícito de coca, su reemplazo vendría a ser el Sistema Integrado de Información y Monitoreo (Siima) de la Policía Nacional.

El nuevo ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reveló que el presidente Petro ha planteado la posibilidad de proponerle a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, una nueva metodología conjunta para medir los cultivos ilícitos, que incluiría reportes periódicos de erradicación elaborados por el sistema de la Policía Nacional.

“En esa reunión él me dijo que tendría que le iba a proponer al Gobierno de los Estados Unidos y al presidente Trump una metodología conjunta de medición, teniendo en cuenta que la Policía también tiene la capacidad de ir reportando día a día, semana a semana, todo el tema de erradicación de hectáreas”, explicó.

Asimismo, Cuervo respaldó públicamente la decisión del jefe de Estados de modificar la metodología con la que se miden los cultivos ilícitos en Colombia. El funcionario, posesionado el miércoles 11 de febrero, aseguró que el cambio busca fortalecer la transparencia, el rigor técnico y la soberanía en la construcción de las cifras oficiales.

El nuevo jefe de la cartera de Justicia sostuvo que el esquema actual puede ser objeto de ajustes y que el Gobierno ya ha planteado la necesidad de reconfigurarlo. Según explicó, a diferencia de otros países como Perú, en Colombia toda la operación técnica está a cargo de la Unodc, lo que, a su juicio, hace necesario revisar el modelo.

“Mi posición frente al tema es que yo creo que esa metodología la debemos mejorar. Se pueden mejorar en el escenario, por ejemplo, en la forma como opera Unodc y el Simci en Perú. Es distinto como Colombia. El problema en Colombia es que toda la operación está a cargo de Unodc. Entonces, habría que reconfigurar eso. Entiendo que ya hay acercamientos en ese sentido”, afirmó el ministro.

El jefe de la cartera de Justicia indicó que cualquier determinación se adoptará de manera coordinada con la Casa de Nariño y en el marco de una política antidrogas basada en evidencia y responsabilidad institucional. Incluso señaló que es partidario de la orden del presidente de que el informe actual sea publicado, aunque precisó que deberá concertarlo con el mandatario.

El pasado 19 de enero, durante un Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro ordenó al director de la Policía, el general William Rincón, para que divulgue de manera mensual los reportes sobre cultivos de coca. En su más reciente informe, publicado en octubre de 2024, las cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), que hace parte de la Unodc, advirtió que Colombia alcanzó 253.000 hectáreas sembradas y que la producción potencial de cocaína pura aumentó 53 % entre 2022 y 2023.

En contraste, cifras del Sistema Integrado de Información y Monitoreo (Siima) de la Policía indican que, hasta agosto de 2025, se registraban 262.179 hectáreas cultivadas, un dato que el Gobierno sostiene es 15 % inferior al reportado años atrás por la ONU.

Desde hace más de 25 años, los reportes anuales de la Unodc se sustentan en mediciones de campo y encuestas rurales distribuidas en cuatro regiones del país, complementadas con verificación mediante imágenes satelitales. La agencia también señaló que en la última década la industrialización de los enclaves cocaleros duplicó el rendimiento por hectárea, al pasar de 4,1 toneladas métricas por hectárea en 2013 a 8,5 en 2023.

Por su parte, el Siima de la Policía opera con monitoreo satelital permanente y reportes mensuales. Tras la finalización, en diciembre pasado, del contrato entre Colombia y la Unodc para la medición de cultivos ilícitos, cuya renovación aún no está definida, el Gobierno plantea el modelo de la Policía como alternativa.

En un mensaje publicado en X, Petro calificó como “pésimamente construido” el indicador de potencial de producción de cocaína utilizado por la Unodc y, en esa misma línea, señaló que “dado el oscuro método estadístico utilizado, el Gobierno nacional no lo volverá a usar”. Sus declaraciones se produjeron luego de que una investigación académica concluyera que, durante años, las cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), adscrito a la Unodc, sobreestimaron el número de hectáreas sembradas en el país.

El mandatario agregó que fue una “injusticia” la descertificación en la lucha antidrogas por parte de Estados Unidos en septiembre de 2025. La decisión del gobierno de Donald Trump fue seguida, un mes después, por la inclusión de Petro en la Lista Clinton.

El indicador de potencial de produccion de cocaína ha sido pesimamente construido por la UNDOC, desde hace lustros, dado el oscuro método estadístico utilizado, el gobierno nacional no lo volverá usar.



“Si a mí usted me lo pregunta, yo soy partidario de que se publique el informe, pero me tocaría afinar ese punto con el señor presidente”, dijo el nuevo minjusticia. Finalmente, Cuervo subrayó la importancia de blindar la credibilidad de las cifras oficiales y planteó la posibilidad de una supervisión externa. “Yo sería partidario de una veeduría internacional para darle tranquilidad a los distintos actores sobre la transparencia de las cifras”, concluyó.

