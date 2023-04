Gobierno Petro se mantiene en extradición de Carlos Mahecha a EE. UU. por estafa

Aunque para enero de este año ya estaba definida la extradición a Estados Unidos del médico Carlos Mahecha, el pasado 17 de marzo a través de una nueva resolución, el presidente Gustavo Petro ratificó su decisión. Lo hizo, precisamente, al resolver un recurso que presentó el abogado del galeno con el que pretendía dejar sin piso su traslado a Estados Unidos por los delitos de concierto para cometer fraude electrónico e instigación de ese delito.

Mahecha será trasladado a Estados Unidos porque, desde 2007, él y sus socios sacaron al mercado el proyecto residencial que se llamaría Quarzo, en Bal Harbour (Miami, Florida). Lo que dice la acusación en su contra es que Mahecha habría “reclutado” a inversionistas para poder comprar tres predios y, de esa manera, construir los inmuebles, por un valor de más de US$22 millones. A cambio, a los inversores les reintegrarían el dinero pagado, más intereses de entre el 12 y 18 %, en un plazo máximo de un año y medio.

No obstante, la acusación en su contra asegura que todo el entramado terminó siendo un fraude, con tintes de pirámide. Por esos hechos, Mahecha, el reconocido médico de la élite bogotana, fue pedido en extradición por la Corte de Quiebras del Distrito Sur de Florida. En enero pasado, el médico y su abogado recibieron la notificación de su traslado a Estados Unidos y ellos presentaron un recurso en el que mencionan que el trámite no cumple el criterio de doble incriminación necesario para estimar procedente la extradición.

En pocas palabras buscaban dejar sin piso la extradición, pero el Gobierno Petro mencionó que esa petición fue desvirtuada por la propia Corte Suprema de Justicia que emitió concepto favorable. “El concepto de la H. Corporación le permite al Gobierno adoptar, de manera facultativa, la decisión sobre si extradita o se abstiene de hacerlo luego de un trámite en el que se ha garantizado plenamente el debido proceso y en el que la Corte Suprema de Justicia, luego del estudio del caso, verificó la ausencia de limitantes de orden constitucional y el cumplimiento de los requisitos de procedencia”, dice el documento.

Además de negar la pretensión, el Gobierno hizo un llamado: “Debe precisarse que el recurso de reposición que se interpone contra la resolución del Gobierno Nacional que decide sobre una solicitud de extradición, no puede ser utilizado por las personas requeridas en extradición y sus abogados defensores como un instrumento para desconocer el concepto emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y convertir al Gobierno Nacional en instancia de revisión de los pronunciamientos de esa Alta Corporación Judicial”.

El Gobierno, en la resolución de 15 páginas, reiteró que no se le debe atribuir al Gobierno apartarse y contradecir la decisión de la Corte Suprema e, incluso, fue más allá y mencionó que el alto tribunal solicitó información a las autoridades nacionales para verificar que Mahecha no hubiese sido señalado por el mismo delito en territorio colombiano. “La Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional comunicó la existencia de la orden de captura con fines de extradición y no reportó antecedentes penales para la persona requerida”, explicó el Gobierno en el documento.

Desvirtuados los argumentos de la defensa de Mahecha, el Gobierno Petro dejó en firme su traslado a Estados Unidos. Se estaba a la espera de esa determinación para que su traslado sea un hecho. Se podría registrar durante los próximos días.

