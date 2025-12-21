Grave situación de seguridad en Anorí (Antioquia) por incursión armada del Clan del Golfo

El Ejército ya trasladó uniformados hacia el municipio para atacar al Clan del Golfo y adelantan sobrevuelos en la población. Foto: Ejército Nacional

Crece la preocupación en el nordeste del departamento de Antioquia, por cuenta de los ataques y alteraciones al orden público por parte del Clan del Golfo en el municipio de Anorí. En la mañana de este domingo 21 de diciembre se reportó una incursión armada del grupo ilegal en la zona rural de esa población y el secuestro de cuatro personas, incluido un concejal.

Según el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, desde el pasado viernes, 19 de diciembre, el Clan del Golfo adelanta una incursión armada en el corregimiento de La Liberia. De acuerdo con la información entregada por el mandatario regional, los hombres armados han adelantado acciones de intimidación de la población civil y restricciones a la movilidad.

Sobre el secuestro de las cuatro personas, lo que se sabe hasta el momento es que habrían sido retenidas desde la noche del sábado. Entre ellos estaban dos líderes comunitarios: el presidente de una junta de acción comunal y un concejal de ese municipio. Las personas habrían permanecido amarradas durante toda la noche hasta que fueron liberadas en la mañana de este domingo.

“Me informan que en el corregimiento Liberia de Anorí, los bandidos del Clan del Golfo tienen intimidada a la comunidad. Desde anoche hay presencia de hombres armados. Es inaudito que después de las peticiones que le hemos hecho al Gobierno Nacional por diferentes medios, hoy los habitantes de esta zona sigan sufriendo los ataques de estos terroristas”, dijo el gobernador Rendón.

De paso, el mandatario regional le pidió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, que dé la orden a las tropas de la Séptima División y de la Brigada 14 del Ejército para que atiendan la situación de seguridad y orden público que se vive en el municipio de Anorí. “Ministro, los ciudadanos reclaman seguridad y nosotros, la institucionalidad, debemos ocuparnos de eso”, señaló Rendón.

Por su parte, el Ejército informó que en la zona ya hay despliegue de la fuerza pública, con el objetivo de ponerle freno a la incursión armada del Clan del Golfo. Desde la noche del sábado adelantan sobrevuelos en Anorí, pero la población teme que el uso de artillería por parte de los uniformados produzca una retaliación o un fuego cruzado por parte del Clan del Golfo.

Gustavo Silva, alcalde de Anorí, dijo a medios de comunicación que esperan que pronto se retome el control del municipio. “Estamos esperando ver qué va a pasar con el Ejército, que ya también llegó a la zona con comando de la Fuerza de Despliegue Rápido. Estamos esperando los resultados. Muy cerca del pueblo hay explosiones, la gente está confinada, demasiadas bombas”, señaló.

Anorí no es el único municipio afectado por los ataques de grupos al margen de la ley. En la tarde del sábado 20 de diciembre, un grupo ilegal, al parecer una estructura que se separó de las disidencias de alias “Calarcá Córdoba”, atacó a las personas que estaban en un local comercial del municipio de Briceño. Un hombre y una menor de 13 años murieron en ese hecho.

