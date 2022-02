Habla primer testigo en nuevo caso contra Aida Merlano por corrupción

Foto: Agencia EFE

En la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema se realizó la primera audiencia de un nuevo juicio contra la excongresista Aida Merlano, condenada en el pasado a once años de prisión por corrupción electoral. El nuevo caso por el que se investiga a la prófuga excongresista es porque, presuntamente, habría cometido el delito de violación de topes de campañas electorales.

En la tarde de este martes habló ante el alto tribunal Rafael Rocha, quien se desempeñó como uno de los coordinadores de la campaña que llevó a Merlano a ganar una curul en las elecciones de 2018. El hombre manifestó ante el alto tribunal que fue testigo de cómo dineros ilegales entraron a la campaña y que buscaba, al aparecer, a Merlano y a la también política Lilibeth Llinás.

De acuerdo con lo dicho por Rocha ante la Sala, la idea era conseguir cerca de 4.000 o 5.000 votos para convencer a la gente de favorecer a las dos candidatas, pero registrar solo 1.900 votos. En su versión, el testigo firmó que “cuando se llega a zonas de escasos recursos te das cuenta de la realidad en la pobreza que viven las personas y era fácil que cualquier persona dijera ‘yo vendo mi voto’”.

De la misma manera, Rocha le dijo al alto tribunal que “era impresionante como la gente vende la conciencia. Así funciona el sistema político en la Costa Caribe, esa es la idiosincrasia desde que tengo uso de razón”. A su vez, en su testimonio el hombre aseguró que los recursos para conseguir esos votos provenían de las casas Gerlein y Char.

A pesar de asegurar de donde provenían los dineros para esa campaña, también aclaró que la plata salió de “Serfinanza de la familia Char y de la familia Gerlein. Pero, le aclaro: yo vi a Alex Char el día de la coalición que se hizo, no estuvo en la reunión (...) pero a mí no me consta y a mí ninguno de los Char me entregó dinero”.

A pesar de eximir de responsabilidad a Char, afirmó que la persona que vio llevando los dineros para la campaña fue “a Julio Gerlein y al chofer de él. Se lo entregaban a Edwin Martínez y este se lo entregaba a José Manzaneda (padre de la hija de Merlano), quien era el tesorero de la campaña, y él se lo entregaba a los pagadores”.

Aunado a lo anterior, manifestó ante la sala lo siguiente: “jamás pensé que iba a terminar en una conspiración, saber quién es la persona que hizo todo este año porque es increíble que, al día de hoy, la única persona que le hayan cogido en flagrancia haya sido Merlano y no le haya pasado nada a (la candidata al Congreso) Lilibeth Llinás”. Igualmente, expresó sentir una desconfianza por la Fiscalía en el caso y la tildó de corrupta.

Ante la Sala, Rocha aclaró que, según él, “el músculo financiero de Lilibeth (Llinás) era Cambio Radical, el del Merlano el partido Conservador. Se que fue Julio Gerlein”. Tras eso, aclaró nuevamente que no conocía de la presunta participación de Alex Char en el entramado de corrupción.

A finales de la semana pasada, el abogado defensor de Merlano, Miguel Ángel del Río, reveló unos audios en los que supuestamente Gerlein hablaba con la excongresista sobre los presuntos dineros que le entregó. En la conversación, que todavía no es claro si es una interceptación telefónica o un audio grabado por Merlano, se escucha a quien sería Julio Gerlein. El empresario le relata a la excongresista que él mismo le entregó dinero para su esquema de compra de votos y corrupción que la sacó a ella electa como senadora. En el audio, quien sería Julio Gerlein menciona a la empresa Serfinanza, la cual sería propiedad de los Char.

