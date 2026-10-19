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Helicóptero del Ejército se accidentó en Cauca: no hay muertos

La aeronave realizaba una ruta entre Popayán e Inzá, cuando presentó fallas en el sistema y perdió altura. En él iban con cuatro tripulantes y 15 pasajeros, entre ellos un suboficial y 14 soldados profesionales del pelotón Báltico 2. Hay cuatro heridos con fracturas y 15 presentan golpeados.

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Redacción Judicial
AME4079. BOGOTÁ (COLOMBIA), 04/11/2023.- Fotografía del pasado 2 de noviembre de 2023, cedida por el Ejército de Colombia, que muestra a soldados mientras abordan un helicóptero rumbo a un operativo. Las Fuerzas Militares colombianas anunciaron este sábado una "nueva estrategia" en la búsqueda del padre del futbolista Luis Díaz, secuestrado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el norte del país, lo que incluye la reposición de tropas para "dinamizar" las labores. Para ello iniciaron "la reubicación y reposicionamiento de las tropas desplegadas en el sur de (el departamento de) La Guajira y que se encuentran comprometidas en las acciones de rastreo, búsqueda y rescate" y ya son casi 300 soldados que participan en las labores de búsqueda junto con la Policía. EFE/ Ejército de Colombia SÓLO USO EDITORIAL/SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
El helicóptero tuvo fallas cuando cubría una ruta entre Popayán e Inzá (Cauca). Imagen de referencia. / Cortesía
Foto: Ejército de Colombia/EFE - Ejército de Colombia

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El Ejército Nacional confirmó en la tarde de este 19 de octubre el accidente de un helicóptero Black Hawk, cuando cubría la ruta entre Popayán e Inzá (Cauca). La entidad castrense confirmó que no hay fallecidos, pero cuatro uniformados sufrieron fracturas y otros 15 resultaron golpeados.

Según un mensaje que el Ejército envió en redes sociales, el helicóptero hacía "operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal", cuando se precipitó a tierra en Inzá.

En la aeronave se transportaban 15 soldados, algunos de los cuales resultaron heridos y otros salieron ilesos, en este momento están recibiendo atención médica y su estado de salud según el parte médico es estable. Es importante aclarar que todos están con vida.

"Activamos los protocolos correspondientes y en estos momentos se desplaza un equipo de especialistas y técnicos para el inicio de las investigaciones y determinar las causas de lo ocurrido", se lee también en el trino.

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Por Redacción Judicial

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