Helicóptero del Ejército se accidentó en Cauca: no hay muertos

El helicóptero tuvo fallas cuando cubría una ruta entre Popayán e Inzá (Cauca). Imagen de referencia. / Cortesía

Foto: Ejército de Colombia/EFE - Ejército de Colombia

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El Ejército Nacional confirmó en la tarde de este 19 de octubre el accidente de un helicóptero Black Hawk, cuando cubría la ruta entre Popayán e Inzá (Cauca). La entidad castrense confirmó que no hay fallecidos, pero cuatro uniformados sufrieron fracturas y otros 15 resultaron golpeados.

Según un mensaje que el Ejército envió en redes sociales, el helicóptero hacía "operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal", cuando se precipitó a tierra en Inzá.

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#ComunicaciónOficial | Nos permitimos informar que uno de nuestros helicópteros UH-60 Black Hawk que se encontraba realizando operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal, se precipitó a tierra en Inzá, #Cauca.



En la aeronave se transportaban 15 soldados,… pic.twitter.com/1iAMNXc00B — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) October 19, 2026

En la aeronave se transportaban 15 soldados, algunos de los cuales…