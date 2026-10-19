Helicóptero del Ejército se accidentó en Cauca: no hay muertos

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El Ejército Nacional confirmó en la tarde de este 19 de octubre el accidente de un helicóptero Black Hawk, cuando cubría la ruta entre Popayán e Inzá (Cauca). La entidad castrense confirmó que no hay fallecidos, pero cuatro uniformados sufrieron fracturas y otros 15 resultaron golpeados.
Según un mensaje que el Ejército envió en redes sociales, el helicóptero hacía "operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal", cuando se precipitó a tierra en Inzá.
En la aeronave se transportaban 15 soldados, algunos de los cuales resultaron heridos y otros salieron ilesos, en este momento están recibiendo atención médica y su estado de salud según el parte médico es estable. Es importante aclarar que todos están con vida.
"Activamos los protocolos correspondientes y en estos momentos se desplaza un equipo de especialistas y técnicos para el inicio de las investigaciones y determinar las causas de lo ocurrido", se lee también en el trino.
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