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Hermanos de alias «Iván Mordisco» fueron acusados por homicidio y tortura en Cundinamarca

La Fiscalía detalló que los hermanos del jefe de las disidencias de las Farc, en compañía de otras personas, habrían llegado a un establecimiento de comercio e intimidado a la víctima con una escopeta y armas blancas.

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Sección Judicial
14 de septiembre de 2026 – 07:27 p. m.
La Fiscalía lo llamará a juicio por su presunta participación en un plan sistemático para exterminar al pueblo nasa. /Archivo particular.
Hermanos de alias «Iván Mordisco» fueron acusados por homicidio y tortura en Cundinamarca. /Archivo particular.
Foto: Archivo Particular

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La Fiscalía acusó formalmente a los hermanos del jefe de las disidencias de las Farc, “Iván Mordisco”: José Manuel, Juan Gabriel y Andrés Vera Fernández, por su presunta participación en el crimen de un hombre, así como en la retención ilegal y tortura de dos testigos de los hechos, ocurridos el pasado 17 de enero en El Peñón (Cundinamarca).

Según detalló la Fiscalía General de la Nación, las investigaciones señalan que los hermanos Vera Fernández, en compañía de otras personas, habrían llegado a un establecimiento de comercio e intimidado a la víctima con una escopeta y armas blancas.

El ente investigador señaló que, en desarrollo de estos hechos, Juan Gabriel Vera habría disparado y causado la muerte a la víctima. Entre tanto, José Manuel y Andrés Vera, al parecer, ordenaron retener y someter a actos de tortura a dos ciudadanos que se encontraban en el lugar.

Luego, ambos hombres les habrían entregado un lazo y bolsas para retirar el cuerpo de la víctima y los habrían obligado a ocultarlo. Por estos hechos, estas personas deberán responder en juicio por los delitos de homicidio, secuestro y tortura, todos agravados, además de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Por los hechos, el ente investigador llamó a los hermanos Vera Fernández por los delitos de homicidio, secuestro y tortura, todas como conductas agravadas. Asimismo, fueron acusados por homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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