Hermanos de alias «Iván Mordisco» fueron acusados por homicidio y tortura en Cundinamarca

Según detalló la Fiscalía General de la Nación, las investigaciones señalan que los hermanos Vera Fernández, en compañía de otras personas, habrían llegado a un establecimiento de comercio e intimidado a…

La Fiscalía acusó formalmente a los hermanos del jefe de las disidencias de las Farc, “Iván Mordisco”: José Manuel, Juan Gabriel y Andrés Vera Fernández, por su presunta participación en el crimen de un hombre, así como en la retención ilegal y tortura de dos testigos de los hechos, ocurridos el pasado 17 de enero en El Peñón (Cundinamarca).

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Según detalló la Fiscalía General de la Nación, las investigaciones señalan que los hermanos Vera Fernández, en compañía de otras personas, habrían llegado a un establecimiento de comercio e intimidado a la víctima con una escopeta y armas blancas.

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El ente investigador señaló que, en desarrollo de estos hechos, Juan Gabriel Vera habría disparado y causado la muerte a la víctima. Entre tanto, José Manuel y Andrés Vera, al parecer, ordenaron retener y someter a actos de tortura a dos ciudadanos que se encontraban en el lugar.

Luego, ambos hombres les habrían entregado un lazo y bolsas para retirar el cuerpo de la víctima y los habrían obligado a ocultarlo. Por estos hechos, estas personas deberán responder en juicio por los delitos de homicidio, secuestro y tortura, todos agravados, además de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Por los hechos, el ente investigador llamó a los hermanos Vera Fernández por los delitos de homicidio, secuestro y tortura, todas como conductas agravadas. Asimismo, fueron acusados por homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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