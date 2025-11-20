Hijo de Giovanny Ayala habría sido secuestrado por las disidencias de “Iván Mordisco”

De acuerdo con la Policía, Miguel Ayala, de 23 años, habría sido plagiado por el frente Jaime Martínez. Esto es lo que se sabe. Foto: Revista Vea/Leonardo Sánchez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las disidencias de las Farc, específicamente el frente Jaime Martínez, al mando de “Iván Mordisco”, sería el responsable del secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala. Así lo manifestó el general de la Policía Henry Yesid Bello Cubides este 20 de noviembre.

El joven, de 23 años, fue secuestrado el pasado 18 de noviembre, sobre las 7:00 p. m., en la vereda El Túnel, jurisdicción de Piendamó (Cauca). Según las versiones preliminares, los captores habrían interceptado a los hombres en dos vehículos y una motocicleta, obligándolos a regresar con rumbo a Popayán (Cauca) por la vía Panamericana.

Lea: Ordenan a la DIAN abstenerse de embargar más de COP 1,3 billones a Reficar

El secuestro ocurrió luego de que el cantante saliera de una presentación musical en el corregimiento de Huisitó, municipio de El Tambo. “Los ciudadanos que se movilizaban en un vehículo de plataforma, después de haber realizado presentaciones en el municipio de Popayán, en establecimientos de comercio, son interceptados en el sector rural de El Túnel por delincuentes armados del frente Jaime Martínez”, aseguró Bello Cubides.

Asimismo, aseguró que ya se iniciaron las investigaciones y las verificaciones para establecer el lugar exacto donde se encuentran el artista y su representante. A través de una historia en Instagram, el cantante Giovanny Ayala pidió respeto y prudencia sobre el caso, pues él y su familia atraviesan “una situación extremadamente difícil”, luego del secuestro de su hijo.

Le puede interesar: Petro demandará a firma que suspendió mantenimiento a helicóptero presidencial

En la vía Panamericana, misma donde ocurrió el plagio del artista, murió una niña de dos años el día anterior, quien resultó herida por disparos de las disidencias, que habían instalado un retén ilegal en la zona de Mojarras, en el tramo Popayán - Pasto.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.