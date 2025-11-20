Petro demandará a firma que suspendió mantenimiento a helicóptero presidencial Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Horas después de conocerse la carta en la que la firma Leonardo Helicopters anunció la suspensión del mantenimiento preventivo del helicóptero presidencial, el mandatario Gustavo Petro señaló a través de su cuenta en X que se trata de una ofensa y una injusticia.

“La firma Leonardo italiana, ofende a Colombia. Le solicito al movimiento democrático italiano realizar la respectiva investigación y adelantar el debate en Italia de lo que significa esta actitud. Si confunden el estado con mi persona, entonces tendrían que retirarse todas las firmas italianas que contratan con el Estado”, dijo Petro.

Lea también: Helicóptero presidencial se quedará sin mantenimiento por inclusión de Petro en Lista Clinton

A través de un comunicado, la empresa de mantenimiento anunció la decisión en el marco de la inclusión del mandatario en la llamada Lista Clinton. La misiva fue enviada al teniente Erwin Sierra, comandante del Grupo Técnico de Catam, en la que se le informó que el soporte técnico de la aeronave FAC-0008 dejará de recibir el servicio hasta que las autoridades permitan continuar con el mantenimiento.

“Nos permitimos informarles que, debido a recientes disposiciones regulatorias emitidas en los Estados Unidos, Leonardo Helicopters debe suspender temporalmente todas las actividades de soporte relacionadas con el helicóptero S/N 31900 (FAC-0008), mientras se completa el proceso de obtención de la autorización correspondiente ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, se lee en el comunicado que recibió el teniente Sierra.

Le puede interesar: Fiscalía abre otro proceso por terrorismo contra mujer señalada en magnicidio de Uribe Turbay

Frente a la decisión de la firma, el presidente Petro fue enfático en que el Estado colombiano no está sancionado, por lo que demandará a Leonardo Helicopters e incluso pidió la venta del helicóptero presidencial.

“Le he pedido a los abogados inicien demanda contra la firma Leonardo por incumplimiento de su contrato hasta la caducidad, y le solicito poner en venta el helicóptero que compraron pues prácticamente no lo necesito”, concluyó.

Por su parte, la firma aclaró que no se trata de un retiro del servicio definitivo, sino una suspensión temporal, por lo que ya se están adelantando los procesos internos necesarios para lograr la autorización de la OFAC y continuar con el servicio.

“En ningún caso debe interpretarse como un cambio en nuestro compromiso con el soporte y la disposición operativa de la flota de la FAC. Les aseguramos que Leonardo Helicopters ya ha iniciado los procesos internos y comunicaciones necesarias para tramitar la licencia OFAC correspondiente”, agregó la empresa.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.