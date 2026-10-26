Hombres armados asesinan a un paciente dentro del hospital de Suárez, Cauca

De acuerdo con la información de las autoridades, hacia las once de la mañana, una ambulancia que trasladaba un paciente por una urgencia vital fue interceptada…

Javier Antonio Delgado Carabalí fue asesinado en la mañana de este lunes, 26 de octubre, mientras recibía servicios médicos en el hospital de Suárez, Cauca. La alcaldía de ese municipio confirmó lo ocurrido y se pronunció a través de un comunicado en el que pidieron respeto por las instalaciones y el personal médico amparados bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

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De acuerdo con la información de las autoridades, hacia las once de la mañana, una ambulancia que trasladaba un paciente por una urgencia vital fue interceptada por hombres armados, quienes intimidaron al personal y revisaron el vehículo para luego permitir el recorrido. Sin embargo, minutos más tarde, otros hombres armados ingresaron al hospital, buscaron al paciente y le dispararon hasta asesinarlo.

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"La Administración Municipal recuerda que los hospitales, las ambulancias, el personal sanitario y las personas que reciben atención médica gozan de protección en virtud del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Atacar un centro asistencial y poner en riesgo a quienes allí se encuentran es una conducta inaceptable. Ninguna circunstancia justifica convertir un hospital en escenario de violencia", se lee en el comunicado de la Alcaldía.

El alcalde César Lizardo agregó un llamado de respeto. "Exigimos el cese de toda acción que ponga en peligro la vida y la integridad de pacientes y trabajadores de la salud y garantías para que el personal sanitario pueda cumplir su labor humanitaria sin amenazas ni agresiones".

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