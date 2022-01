Según la Fiscalía, hasta el momento se ha esclarecido el 68 % de los asesinatos a líderes. / Cristian Garavito Foto: Cristian Garavito

El investigador Juan Pappier, que hace parte de la división para las Américas de Human Rights Watch (HRW), cuestionó este jueves los resultados de la Fiscalía colombiana sobre el esclarecimiento de los asesinatos de líderes sociales, pues cree que no “reflejan la realidad”.

Según la Fiscalía, la Unidad Especial de Investigación (UEI) “logró un resultado histórico” el año pasado al obtener un 68,35 % de avance en el esclarecimiento de crímenes contra líderes sociales reconocidos por la ONU.

Fiscalía dice que "en 2021" logró un avance de esclarecimiento del 68% sobre homicidios de defensores de DDHH.



Hay dos problemas graves con esta cifra: — Juan Pappier (@JuanPappierHRW) January 6, 2022

“Las últimas cifras de Fiscalia sobre asesinatos de defensores de DD.HH. en Colombia no reflejan la realidad. La Fiscalía dice que ‘en 2021′ logró un avance de esclarecimiento del 68 % sobre homicidios de defensores de DDHH”, expresó Pappier.

Argumento de HRW

Ese dato, según el investigador, tiene dos grandes problemas, el primero es que “el universo total de casos (417 homicidios desde 2016) es incorrecto”.

“Solo incluye los casos documentados por ONU entre 2016 y 2020, y un solo caso de 2021. En efecto, en este documento la Fiscalía dice que hubo 416 casos entre 2016 y 2020, según la ONU”, detalló Pappier.

Sin embargo, al menos 73 defensores de derechos humanos, 66 hombres y 7 mujeres, fueron asesinados en Colombia entre enero y noviembre pasado, según la Oficina en el país de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH..

Ese organismo conoció 191 alegaciones de homicidios de personas defensoras en los primeros 11 meses de 2021, de los cuales 35 casos están en proceso de verificación y 83 son no concluyentes.

“¿Por qué Fiscalía incluye un solo caso de 2021 (y no 73)? Porque en febrero ONU decidió no compartir más estos datos con Fiscalía. Podemos discutir si la decisión de ONU es conveniente o no, pero lo que no puede hacer Fiscalía es utilizar un universo de casos incorrecto”, señaló Pappier.

El otro problema es que, en opinión del investigador, “debería ser más transparente sobre qué significa “avance de esclarecimiento” o “esclarecimiento”.

“Fiscalía usa estos términos para referirse a casos donde hay al menos una orden de captura (ejecutada o no). Sería mucho mejor que la Fiscalía siempre indicara en cuántos casos hay órdenes de captura, imputaciones, acusaciones y condenas. Además, debería aclarar en qué casos se ha procesado a determinadores”, señaló.

Además, muchas de estas órdenes de captura, como han denunciado varios organismos, se emiten para quienes ejecutan el asesinato y apenas se logra capturar a las mentes criminales o a quienes ordenan ejecutar los crímenes.

#ATENCIÓN | Con la estrategia de investigación de homicidios de defensores de DD.HH., dispuesta por el Fiscal Francisco Barbosa, la Unidad Especial de Investigación logró un 68,35% de avance de esclarecimiento de crímenes contra líderes sociales reconocidos por ONU. pic.twitter.com/EOksAMRVjm — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 5, 2022

Otras cifras de asesinatos de líderes

La Defensoría del Pueblo había informado a principios de enero que 130 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia en lo que va de 2021, una cifra inferior a los 182 registrados en el mismo periodo de 2020.

Otras organizaciones como Indepaz, que recoge información de grupos de base en todo el país, han notificado el asesinato de 162 líderes y defensores de derechos humanos en lo que va de 2021, y de 1.276 desde la firma del acuerdo de paz del Gobierno con las FARC, en noviembre de 2016.

