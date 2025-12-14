Imputan a dos hombres por delitos de maltrato animal en Atlántico y Cundinamarca

Los hechos ocurrieron en Barranquilla (Atlántico) y en Cáqueza (Cundinamarca). Uno de los homberes aceptó cargos. Foto: Archivo Particular

Habib Leonardo Mosquera Navarro fue imputado por un fiscal local de la Seccional Atlántico, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), por el delito de muerte de animal agravado.

Según indicó el ente acusador, el hombre “habría tomado de las extremidades a una canina criolla llamada ‘Princesa’ y la habría golpeado en repetidas ocasiones contra el piso, causándole la muerte”, durante hechos ocurridos el pasado 27 de octubre en vía pública de Barranquilla (Atlántico).

La Fiscalía resaltó que los elementos materiales probatorios recaudados permitieron la captura del presunto agresor por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional. No obstante, durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos imputados.

Otro caso de maltrato animal

Por otro lado, en el municipio de Cáqueza (Cundinamarca), la Fiscalía General de la Nación imputó a Jhon Jair Parrado López el delito de lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal, en su modalidad agravada, por su presunta responsabilidad al realizar actos sexuales el pasado 4 de diciembre con una perra criolla llamada ‘Galleta’.

El ente investigador indicó que la información aportada por la ciudadanía, junto con las evidencias recolectadas durante la investigación, “dan cuenta de la posible responsabilidad del hombre en la conducta ilícita que se le atribuye”. Durante la diligencia judicial, el procesado aceptó el cargo imputado en su contra.

En Colombia el maltrato animal es un delito penalizado por la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes. Además, la reciente Ley Ángel 2455 de 2025 endurece las sanciones, estableciendo penas de 32 a 56 meses de prisión, multas económicas y prohibición para ejercer actividades relacionadas con animales o tenerlos bajo su cuidado.

