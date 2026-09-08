Imputan a exfuncionarios del Mindefensa por presunta corrupción en contrato de helicópteros

Los helicópteros rusos MI-17 están varados en la Fuerte Militar de Tolemaida, ante los problemas con el contrato para su mantenimiento. Foto: Procuraduría

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Ante una jueza de control de garantía de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación formuló imputación de cargos en contra de tres exfuncionarios del Ministerio de Defensa por su presunta participación en el caso de corrupción relacionado con el mantenimiento de la flotilla de helicópteros rusos Mi-17 del Ejército. Los imputados son Hugo Alejandro Mora Tamayo, exjefe de contratación de Indumil; el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, comandante de la Brigada de Aviación Número 22 del Ejército; y Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Protección de Capacidades e Innovación de esa cartera.

El caso está relacionado con la posible entrega a dedo de un contrato por USD 32 millones para el mantenimiento de la flotilla de helicópteros a la empresa Vertol Systems, el 31 de diciembre de 2024. Según la Fiscalía, las evaluaciones a la propuesta de esa firma en la licitación indicaban que no tenía las capacidades técnicas ni la experiencia necesarias para ejecutar el contrato. Sin embargo, la empresa ganó la invitación pública y un año después, ante sus incumplimientos, se hizo a una sanción por parte del Ministerio de Defensa, de COP 33.700 millones.

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