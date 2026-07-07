Imputan a falsos operadores turísticos que habrían abusado de una menor en San Andrés

Estas personas fueron imputadas por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y acoso sexual, ambas conductas agravadas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) del archipiélago de San Andrés imputó cargos a Edinson Evelio Meza Matos y Yamid Arrieta Mendoza, señalados de hacerse pasar por operadores turísticos para presuntamente abusar de dos mujeres y una menor de edad de nacionalidad chilena, que viajaban como turistas.

Según detalló la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el pasado 29 de enero. De acuerdo con la investigación, Meza Matos y Arrieta Mendoza les habrían vendido a una mujer, a su hermana y a la hija de una de ellas un paquete turístico falso para observar la fauna marina en el sector turístico de Cayo Acuario, en la isla colombiana.

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De esta manera, las dos adultas y la menor habrían sido trasladadas a lugares alejados de la playa, donde los hombres, presuntamente, agredieron sexualmente a la adolescente de trece años y realizaron tocamientos indebidos a las otras dos mujeres.

El ente investigador mencionó que las evidencias señalan a Meza Matoz como el responsable de apartar a la menor de edad de sus cuidadoras hacia una parte profunda del mar donde, al parecer, la sometió a actos sexuales. Según la Fiscalía, los dos hombres habrían incurrido en las mismas conductas contra las otras dos mujeres.

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Por estos hechos, una fiscal de la UENNA imputó a los dos hombres, según sus aparentes responsabilidades, por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y acoso sexual, ambos agravados. Ninguno de los cargos fue aceptado por estas personas.

Un juez de control de garantías impuso a Meza Matoz medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso en su contra. Por su parte, se estableció que Arrieta Mendoza podrá afrontar el proceso penal en libertad.

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