Por señalarlo de tener nexos con paramilitares, el presidente Petro querelló a Carlos Lucio

En el documento, el mandatario Gustavo Petro precisó que su denuncia se dirige contra afirmaciones que considera falsas. Foto: Joel González / Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro radicó una carta ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en la que formalizó una querella penal contra Carlos Alonso Lucio López, integrante del equipo de empalme del gobierno electo de Abelardo de la Espriella, por los delitos de calumnia e injuria.

En el documento, el mandatario precisó que su denuncia se dirige contra afirmaciones que considera falsas. Según explicó, Lucio llegó a sostener que el presidente había incurrido en conductas delictivas, entre ellas la manipulación de la justicia, una supuesta orden a la tropa de no proteger a policías secuestrados, y presuntos vínculos con grupos paramilitares, a quienes, según las acusaciones de Lucio, Petro habría instigado a atentar contra su vida.

El origen de la controversia se dio el pasado 5 de julio, cuando Lucio dio una entrevista a la Revista Cambio en la que insistió en una supuesta corrupción generalizada dentro del Gobierno Petro. En esa misma conversación, sostuvo que, bajo la administración de De la Espriella, existiría la posibilidad de que el mandatario fuera extraditado.

Un día después, habría reiterado y ampliado sus señalamientos en su cuenta personal de la red social X, en la que afirmó que el presidente mantiene una relación cercana con estructuras paramilitares bajo el amparo de la política de paz total, y vinculó al jefe de Estado con los hechos de su propio secuestro y tortura, atribuido en el pasado al fallecido jefe paramilitar Carlos Castaño.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.