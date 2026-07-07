Iván Cancino será el ministro de Justicia en el gobierno de Abelardo de la Espriella

El abogado penalista Iván Cancino aterrizará en la cartera de Justicia para el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo Particular

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El abogado penalista Iván Cancino aterrizará en la cartera de Justicia para el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Si bien su nombre estaba dentro del sonajero para ese Ministerio, hasta ahora se confirmó su llamado para poner a andar la política de justicia y diseñar las propuestas que en campaña destacaron a De la Espriella como la cadena perpetua, las megacárceles o los lineamientos para el porte de armas.

Cancino es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, especialista en Derecho y nuevas tecnologías , magister en Ciencias Penales y Criminológicas, cuenta con diplomado en clase Gestación Estatal, profesor de posgrados en Colombia y varias Universidades del exterior. Tiene más de 20 años de experiencia y fue Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá.

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También ha sido analista en medios de comunicación y es miembro del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y de la Fundación Internacional de Ciencias Penales. Cancino fue designado como el líder del equipo de empalme de Abelardo de la Espriella para el sector Justicia. En esa tarea lo acompañará la abogada Margarita Araujo y el abogado Hernando Herrera.

A su llegada, el nuevo ministro tendrá que asumir tareas como lo que viene para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la crisis carcelaria, la descongestión del sistema judicial, así como estudiar la propuesta de fusionar el Ministerio de Justicia con el Ministerio del Interior para que pase a ser viceministerio. Además, uno de los principales retos será resolver los pendientes con el proyecto de sometimiento a la justicia de cara a los escenarios de conflicto que tiene el país.

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El gabinete de Abelardo de la Espriella comienza a conformarse. El pasado 26 de junio, el presidente electo Abelardo De la Espriella anunció al primer jefe de cartera, el exsenador Rodrigo Lara Restrepo, quien será el nuevo ministro del Interior de la administración entrante a partir del 7 de agosto de este año.

El anuncio lo realizó el nuevo mandatario desde su cuenta de X, donde señaló que lo elegía por ser “el que nunca abandonó lo que más ama” y señala que “a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria; el que nunca renunció a sus principios; el que nunca dejó de legislar para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad; el que nunca ha dejado de combatir a los corruptos”.

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