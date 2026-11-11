Según la Fiscalía General de la Nación, la investigación da cuenta de que, en diciembre de 2025, los disidentes le ordenaron a Lame Mosquera y a otra persona causar la muerte del yerno del líder…

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Edinson Fernando Lame Mosquera, señalado de causar la muerte del líder comunal Carlos Andrés Sánchez Hernández durante un ataque armado en Cucutilla (Norte de Santander). Según las autoridades, la orden habría sido dada por jefes del frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.

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Imputan a hombre señalado de asesinar a líder comunal en Cúcuta por orden de disidencias

Según la Fiscalía General de la Nación, la investigación da cuenta de que, en diciembre de 2025, los disidentes le ordenaron a Lame Mosquera y a otra persona causar la muerte del yerno del líder social. Esto, porque supuestamente conocía información sobre los movimientos del grupo armado.

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Los presuntos sicarios se habrían desplazado desde el sur del país hasta Cúcuta, donde contactaron al yerno del líder social y le ofrecieron movilizar un vehículo desde Pamplona hasta la ciudad. Así, el 13 de enero de 2026, Sánchez Hernández acompañó a su familiar a la cita programada para cumplir con la labor.

El líder comunal y su yerno fueron recogidos en un punto específico y trasladados en motocicletas. El ente investigador señaló que, durante el recorrido, en un paraje solitario, ambos hombres fueron atacados con machetes. Sánchez Hernández murió en el lugar, mientras que su familiar logró escapar.

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Por estos hechos, un fiscal de la UEI imputó a Lame Mosquera los delitos de homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa. El hombre aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir una medida de aseguramiento en prisión.

Carlos Andrés Sánchez Hernández, conocido como “Enano”, era presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Las Cumbres, en la comuna 6 de Cúcuta. El hombre había compartido en la mañana del 13 de enero con algunos de sus vecinos y luego salió con su yerno a vender embutidos.

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En su momento, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló este caso como el segundo asesinato de un líder social registrado este año.

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