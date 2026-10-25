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Imputan a hombre señalado de reclutar a menores para las disidencias de las Farc

Dos menores, de 14 y 17 años, fueron encontrados por las autoridades a bordo de un bus que se dirigía al Cauca. Con ellos se encontraba Juan David Gurrute Luna, a quien le fue imputado el delito de reclutamiento ilícito.

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Redacción Judicial
El hombre sería el responsable de contactar a menores de edad a través de redes sociales y ofrecerles dinero a cambio de su incorporación en las disidencias de las Farc.
El hombre sería el responsable de contactar a menores de edad a través de redes sociales y ofrecerles dinero a cambio de su incorporación en las disidencias de las Farc.
Foto: Archivo Particular

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Una fiscal de la Seccional Cauca le imputó a Juan David Gurrute Luna el delito de reclutamiento ilícito. El hombre sería el responsable de contactar a menores de edad a través de redes sociales y ofrecerles dinero a cambio de su incorporación al frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, el hombre se habría aprovechado de la vulnerabilidad económica de dos menores, de 14 y 17 años, para prometerles dinero a cambio de su integración al grupo armado. En total, les habría ofrecido hasta COP 2 millones, lujos y armas.

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Ante estos ofrecimientos, los adolescentes abordaron un bus intermunicipal en Pitalito (Huila), en la madrugada del 18 de octubre, con destino al Cauca. El ente investigador señaló que los familiares de uno de ellos advirtieron que sería entregado a una estructura criminal, por lo que alertaron a las autoridades.

Tras la advertencia, el bus en el que viajaban los dos menores fue localizado. Durante la verificación de los pasajeros, la Policía Nacional encontró a Gurrute Luna con los adolescentes, sin que pudiera acreditar algún vínculo con ellos. Las víctimas lo identificaron como la persona que las contactó y compró los tiquetes.

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El hombre fue capturado, mientras que los jóvenes quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos. La Fiscalía le imputó el delito de reclutamiento ilícito, cargo que no aceptó. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en prisión.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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