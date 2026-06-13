Imputan a tres personas señaladas por el asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta

Según las autoridades, los tres habrían participado en el asesinato del periodista el pasado 6 de junio. Foto: Policía

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Una fiscal seccional de Norte de Santander imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, a John Sebastián Duque Andrade, alias “Demonio”; Angélica Vesga Arenas, alias “Angélica”; y Wilmer Alexander Portillo González, alias “Wilmer”. Los tres son señalados de participar en el asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera, ocurrido el pasado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta (Norte de Santander).

Los procesados fueron capturados el pasado 9 de junio en la terminal de transporte de Cúcuta. Según detalló la Fiscalía General de la Nación, Portillo González, a bordo de un taxi, presuntamente siguió a la víctima en su lugar de residencia y en otros sitios que frecuentaba. Luego, se habría reunido con Vesga Arenas y, juntos, habrían vigilado de cerca la casa del periodista con el propósito de informar el momento en que debía ejecutarse el crimen.

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La Fiscalía señaló que, tras ser alertado por Portillo González y Vesga Arenas, Duque Andrade “llegó al lugar indicado y, sin descender de la motocicleta en la que se transportaba, al parecer, le disparó al comunicador y huyó del sitio”. Aunque Cristian Herrera fue trasladado en ambulancia a un centro médico para recibir atención, murió durante el trayecto.

Los videos de cámaras de seguridad y otras evidencias recopiladas por el ente investigador permitieron determinar los movimientos de los tres presuntos implicados. Asimismo, la Fiscalía indicó que, según las autoridades, el crimen guardaría relación con la labor periodística de Cristian Herrera, quien previamente había recibido amenazas del grupo delincuencial autodenominado “La Familia de la P”.

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Sin embargo, alias “Demonio”, “Angélica” y “Wilmer” no aceptaron los cargos, por lo que una juez de control de garantías de Cúcuta les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra. Además, avaló la incautación de un taxi, cuatro motocicletas y tres celulares.

Cristian Hernando Herrera fue asesinado en la tarde del pasado 6 de junio por sicarios. Según las autoridades, hombres armados le dispararon en al menos seis oportunidades. Durante años ejerció el periodismo judicial en La Opinión, uno de los medios más importantes de la región. Posteriormente trabajó en portales digitales de información y hacía parte de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

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