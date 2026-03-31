Incautan dron de vigilancia del Eln que sería usado para ataques con explosivos en Vichada

El procedimiento se llevó a cabo en la Ruta 40, a la altura del municipio de Puerto Carreño, durante una operación de control territorial desarrollada por la Vigésima Octava Brigada del Ejército. Foto: Ejército

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En medio de operaciones en el oriente, tropas del Ejército incautaron un dron de alta tecnología que, según información preliminar, sería utilizado por el Eln para planear y ejecutar ataques en el departamento de Vichada. El dispositivo, avaluado en cerca de COP 70 millones, habría sido empleado para hacer seguimiento a los movimientos de la fuerza pública.

El procedimiento se llevó a cabo en la Ruta 40, a la altura del municipio de Puerto Carreño, durante una operación de control territorial desarrollada por la Vigésima Octava Brigada del Ejército, en coordinación con unidades de la Sijín de la Policía. El dron fue incautado a un hombre que sería integrante del frente José Daniel Pérez Carrero de ese grupo armado, el cual fue capturado en flagrancia.

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De acuerdo con las autoridades, además del dron, se incautó material de intendencia de uso privativo de las Fuerzas Militares y un celular. Las investigaciones señalan que el equipo habría sido utilizado para labores de inteligencia, con el fin de ubicar a las tropas y posteriormente ejecutar ataques mediante el lanzamiento de explosivos desde aeronaves no tripuladas.

El coronel Jorge Helieser Contreras Caicedo, jefe de Estado Mayor de la Brigada 28 del Ejército, señaló que el dron “de alta capacidad y el equipo celular serían empleados para realizar inteligencia delictiva, con capacidad de ser reacondicionado para afectar la infraestructura crítica del Estado, así como a unidades militares y de la Policía Nacional”.

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El hombre capturado y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades, mientras avanzan las investigaciones para establecer su posible participación en acciones criminales en esta región del país.

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