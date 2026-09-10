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Informe de organizaciones de DD.HH alertan por expansión de grupos criminales en un 90 %

Las organizaciones también alertaron sobre el riesgo de una posible regresividad de derechos y la estigmatización de líderes en el contexto del nuevo gobierno.

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Sección Judicial
09 de septiembre de 2026 – 09:33 p. m.
Las organizaciones también alertaron sobre el riesgo de una posible regresividad de derechos y la estigmatización de líderes en el contexto del nuevo gobierno.
Foto: Archivo Particular

Víctimas de explosivos y minas, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y aumento del reclutamiento infantil. Esas son algunas de las alertas que documentaron las organizaciones de Derechos Humanos en Colombia en su informe anual que en esta versión recoge las deudas en control territorial, seguridad y protección de las comunidades durante el último año del gobierno del expresidente Gustavo Petro.

El informe, además, lanza una nueva alerta al gobierno actual, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, sobre la necesidad…

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