Interceptaciones y videos develaron a capturados por de ataque a Brigada 30

Con interceptaciones telefónicas, la Fiscalía y la Policía les siguieron los talones a los presuntos responsables del ataque a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta el pasado 15 de junio. En concreto, fueron conversaciones entre Ciro Alfonso Gutiérrez Ballesteros, alias Ciro, y un hombre, con las que se materializaron las capturas de los primeros señalados por la acción.

Según audios revelados por la Fiscalía en una de las conversaciones, alias Ciro trata de convencer a un hombre desconocido para que se vincule al ataque. “Es que yo nunca he trabajado con esa vuelta...”, dice el hombre, “ninguno ha trabajado con eso, de los tres chinos que van ninguno...van dos chinos, y usted, tres...”, le responde alias Ciro.

“Por eso le digo, si usted no quiere ir, no pasa nada, loca, porque pa’ llevarlo a pasear pa’ qué hijueputas...si lo voy a llevar es pa’ una reunión allá con los chinos, allá los viejos, y usted sabe que allá es pesado”, dice alias Ciro; “Obvio, la parada...”, responde el hombre. Según los audios, el hombre con el que hablaba Ciro no se mostraba convencido de trabajar con él.

En otro de los audios, se escucha a Ciro hablar con otro hombre unos días después del atentado. “Usted no puede cambiar, marico, usted tiene que seguir siendo el mismo”, dice un hombre en la llamada, “cambiar pero de casa pa’ bajo”, contestó Ciro. “Eso, no se ponga a hablar tanta mierda...usted tiene que seguir siendo lo mismo, marica”, le reiteraba el hombre, “obvio, el mismo acá en el barrio, con los amigos y acá todo normal”, le respondió Ciro.

Adicionalmente, el ente investigador dio a conocer que el atentado a la Brigada 30 y el atentado contra el helicóptero donde se movilizaba el presidente Iván Duque, estarían relacionados y tendrían la participación de los mismos responsables. Además, que el atentado al helicóptero presidencial, el pasado 25 de junio, habría sido planeado en Venezuela.

#ATENCIÓN | Caen los presuntos responsables de la acción terrorista contra Brigada 30 del Ejército y ataque a helicóptero en el que se transportaba el Presidente de la República y su comitiva. 10 supuestos integrantes de disidencias del frente 33 de las FARC fueron capturados. pic.twitter.com/WTCvwcvirX — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 22, 2021

La Fiscalía entregó las pruebas en las que se evidencian a los presuntos responsables del atentado con un carro bomba a la Brigada 30 de Cúcuta el pasado 15 de junio. Los videos y fotografías muestran el ingreso de la camioneta y la salida del conductor quién escapó en una moto junto con otro de los implicados. La Fiscalía, quien ya capturó a algunos presuntos señalados, está a la espera de la condena de estos.

Según los videos presentados, la camioneta usada para el atentado contra la sede militar fue comprada el 4 de junio de este año. En el mismo material, se ve la que sería la motocicleta de alias Ciro, en la cual escaparon tras el atentado. Igualmente, según la Fiscalía, la camioneta regresó de Tibú (Norte de Santander) el 14 de junio, un día antes de los hechos.

El vehículo de placas JGX 180, iba escoltado por la motocicleta hasta las inmediaciones de la Brigada. Al momento de ingresar, no había ningún oficial en la entrada para registrar la entrada, por lo cual no tuvo problema para llegar hasta el dispensario donde se haría la detonación de las cargas. Según se ve en el video, la camioneta era manejada por Andrés Medina alias el Capi, quien logró salir sin problema de la brigada y fue recogido por alias Ciro en motocicleta, minutos antes de la explosión de la camioneta.

Según la Fiscalia, Andrés Fernando Medina Rodríguez es un capitán pensionado del Ejército, quien hace algunos años fue licenciado por sanidad. Ciro Alfonso Gutiérrez Ballesteros, por otro lado, sería uno de los articuladores de múltiples acciones terroristas de las disidencias del frente 33 de las Farc en el Catatumbo y Cúcuta.

Con Capi y Ciro son 10 los capturados hasta el momento por su supuesta participación en el atentado contra el helicóptero en que se transportaba el presidente Iván Duque por Norte de Santander, así como por el carro bomba que estalló en la Brigada 30. A los implicados les imputaron cargos como terrorismo agravado, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir, entre otros.