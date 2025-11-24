Logo El Espectador
Interpol solicita la captura de subteniente (r) condenado por apropiarse de COP 850 millones

El subteniente retirado, Jhon Jarly González Espitia, fue condenado tras ser hallado culpable de apropiarse de COP 850 millones, los cuales transfirió a su cuenta personal mientras se desempeñaba como tesorero del Departamento de Policía de Cundinamarca.

Redacción Judicial
24 de noviembre de 2025 - 07:20 p. m.
La condena se relaciona con hechos cometidos en 2019, cuando era tesorero del Departamento de Policía de Cundinamarca y se apropió de COP 850 millones, los cuales transfirió a su cuenta personal.
Foto: Getty Images - imranahmedsg
La Interpol Colombia y el Grupo de Investigaciones para la Justicia Penal Militar y Policial solicitaron una Notificación Roja contra el subintendente (r) Jhon Jarly González Espitia, con el objetivo de garantizar su detención en el exterior y avanzar en el proceso de extradición hacia el país.

El hombre fue capturado en España por hechos relacionados con falsedad documental, “lo que activó los mecanismos de cooperación internacional”, según indicó la Fiscalía Militar y Policial. La solicitud de la Notificación Roja fue realizada por Interpol el pasado 22 de noviembre.

El exsubteniente fue condenado por un juez de dicha jurisdicción el pasado 1 de julio, luego de ser hallado responsable de los delitos de peculado por apropiación, en concurso heterogéneo con acceso abusivo a sistema informático, prevaricato por omisión y daño informático.

Su condena se relaciona con hechos cometidos en 2019, cuando era tesorero del Departamento de Policía de Cundinamarca y se apropió de COP 850 millones, los cuales transfirió a su cuenta personal.

González Espitia deberá cumplir una pena de 140 meses, es decir, 11 años y 8 meses, y pagar una multa de 855 salarios mínimos legales vigentes, equivalente a más de COP 1.217 millones. Además, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por el mismo periodo de tiempo.

