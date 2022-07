Investigador de la Comisión de la Verdad que entrevistó a “Otoniel” denunció amenazas

Las entrevistas a "Otoniel", que realizaba la Comisión de la Verdad, fueron interrumpidas por agentes de la Dijin. Foto: Presidencia

Según una denuncia de la Comisión de la Verdad, Andrés Celis, el investigador que entrevistó a Dairo Antonio Úsuga, Otoniel, ha recibido repetidas amenazas de muerte al teléfono de su casa. Después de entrevistar al exjefe del Clan del Golfo, el hombre fue víctima de un robo al interior de su apartamento en febrero de este año. Lo que reportaron en su momento es que un hombre vestido de negro ingresó y hurtó un portátil y dos grabadoras. Las declaraciones recogidas en audiencias que se llevaron a cabo en el primer semestre del año, inicialmente quedaron consignadas en esos dispositivos. No obstante, la Comisión días después del hurto mencionaron que los testimonios estaban a salvo.

Después de este robo, la Fiscalía sostuvo la hipótesis de que se podría tratar de un habitante de calle. Sin embargo, esta teoría no logra explicar por qué la persona que ingresó a este apartamento no hizo lo mismo en el resto de inmuebles, y sólo intentó llevarse los dispositivos en donde quedaron consignados los testimonios que rindió el exjefe paramilitar.

La Fiscalía tiene en el expediente que en la noche del 18 de febrero de este año personas sin identificar ingresaron a la vivienda de Celis. En los videos recogidos por el ente investigador se puede ver como un hombre vestido de negro, y cuyo rostro no es posible de distinguir, entra al apartamento y sale de manera ágil con los implementos que se usaron para las entrevistas. El mismo día en el que se interpuso esta denuncia, la Fiscalía conformó un equipo de investigación encabezado por el director del CTI, el cual delegó la investigación a una de sus subordinadas.

El Espectador conoció que la denuncia fue ampliada por el padre De Roux. El documento señala que en las últimas tres semanas el investigador de la Comisión ha recibido reiteradas amenazas de muerte al teléfono de su apartamento y a su número personal. “Es importante señalar que ninguna de las llamadas ha durado más de un minuto. En ellas se hacen señalamientos en contra de la integridad del investigador Eduardo Celis, su lugar de residencia y el tipo de trabajo que realiza, seguido de todo tipo de agravios y ofensas en su contra” señala la misiva firmada por de Roux y añade que han sido nueve llamadas amenazantes desde el 14 de junio hasta el 1 de julio las que a recibido el investigador.

En diálogo con El Espectador, el investigador dijo que durante su labor en la que se topó con el exjefe del Clan del Golfo, “en las entrevistas no hubo intimidación, lo que sí hubo fue obstrucción por parte de los agentes de la Dijín. Esto manifestado en que se nos negara el ingreso de implementos para la entrevista, al comisionado Valencia no le permitieron ingresar porque no estaba registrado, a pesar de que si lo estaba. Una serie de obstáculos para evitar el desarrollo de la entrevista”. Celis añadió que el hecho más notorio fue cuando la Dijín interrumpió la entrevista sin entregarles ningún motivo para esto. La unidad policial luego afirmó, vía comunicado, que se interrumpió porque había un supuesto plan para rescatar a Otoniel.

Sobre las llamadas amenazantes Celis dijo que la última fue recibida el 1 de julio, y después de ello decidió denunciar. “Decidí que se diera a conocer el caso porque los incidentes han ocurrido mi domicilio, me han ocurrido a mí. Después del robo en mi casa tuve que tomar varias medidas de seguridad y autocuidado. Debí salir de mi casa, salir de la ciudad por varios días hasta que regresé a seguir con mi trabajo normal. Obviamente me quedé mientras el CTI hacía las investigaciones, pero después, por razones de seguridad, debí salir un tiempo” agregó el investigador que trabajaba con el comisionado Alejandro Valencia.

De acuerdo con la ampliación a la denuncia, esta se realiza “para que sean valorados, investigados y se adopten todas las medidas necesarias para garantizar su integridad”. En esta misiva, dirigida a la vicefiscal general, el padre de Roux también le pidió a la Fiscalía que “Se genere un espacio lo más pronto posible entre la Comisión de la Verdad y la Fiscalía General de la Nación para conocer los avances de la investigación desde el 7 de abril de 2022, fecha del último encuentro entre las entidades”. Además, pide que “Se tengan estos nuevos hechos dentro de las investigaciones que viene adelantando la Fiscalía General de la Nación”.

Al final de esta ampliación, la Comisión informa qué “hemos puesto en conocimiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (estos hechos) y el investigador Eduardo Celis está dispuesto a ampliar y precisar cualquier hecho de los acá denunciados ante su Despacho”. Según el investigador, “Solo hubo una reunión de seguimiento del proceso por parte de la Fiscalía, esta fue el 7 de abril de este año. Después no hubo ningún conocimiento de la investigación. Ellos fueron muy diligentes las dos o tres primeras semanas después de los hechos, pero después el proceso murió, prueba de ello es que van varios meses sin ningún avance”.

