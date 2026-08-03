Investigan a exalcalde de Arauca por posibles irregularidades en proyecto de alcantarillado

Edgar Fernando Tovar Pedraza, exalcalde de Arauca. Foto: Redes social

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La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria en contra del exalcalde de Arauca (Arauca), Edgar Fernando Tovar Pedraza, por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato para la construcción de la red de alcantarillado de ese municipio.

Según lo que ha encontrado el Ministerio Público, se habrían presentado manejos administrativos irregulares y de planeación para la construcción de la red de alcantarillado de un sector conocido como Bello Horizonte. La obra inició el 25 de agosto de 2023 y no habría sido entregada en los plazos pactados.

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La investigación de la Procuraduría también incluye a Harold Gabriel Quintero, quien era el interventor de las obras, y Glaiciraima Heredia Tovar, exgerente de la Empresa de Servicios Públicos de Arauca. Según el Ministerio Público, el proyecto tuvo “constantes suspensiones, aplazamientos y prórrogas”.

Por eso modificaron la fecha inicial de entrega de las obras y la ampliaron hasta el 2 de octubre de 2024. Según el Ministerio Público, las fallas en el proyecto venían desde su planificación, “que redundaron en retrasos significativos que comprometieron la ejecución eficiente y efectiva del proyecto”.

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Agregó la entidad: “Advierte la Procuraduría Regional de Arauca que, al parecer, hubo inconsistencias en la supervisión e interventoría de las obras”, que habían sido financiadas especialmente con recursos de regalías. Además, los responsables del proyecto habrían omitido las recomendaciones del caso.

“La omisión de recomendaciones técnicas contenidas en el estudio de suelos afectó negativamente la estabilidad del terreno y el manejo de los niveles de agua para las proyecciones de excavaciones”, señaló la Procuraduría. Un caso que habría comprometido de forma importante los recursos públicos.

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