Aerocivil prohíbe uso de drones durante posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

El nuevo jefe de Estado se posesionará en la capital del Valle del Cauca. Foto: EFE - STR

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La posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presiente de Colombia está cada vez más cerca. Por eso, distintas autoridades vienen tomando medidas de seguridad para garantizar la total tranquilidad del evento que se llevará a cabo en Cali (Valle del Cauca) el próximo 7 de agosto. Dentro de ellas, está la Aeronáutica Civil (Aerocivil), que prohibió el uso de drones durante el evento.

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La medida de la agencia decreta “la prohibición temporal de operaciones aéreas con aeronaves no tripuladas en Santiago de Cali y su zona de influencia metropolitana”. Según dicen, es con el objetivo de “fortalecer los anillos de seguridad, proteger a los dignatarios y delegaciones internacionales, garantizar el desarrollo sin contratiempos de la agenda institucional y prevenir interferencias en el espacio aéreo colombiano, en concordancia con las directrices emitidas por la Autoridad Aeronáutica para eventos de alto perfil nacional”.

La restricción anunciada regirá entre la medianoche del jueves 6 de agosto, e irá hasta las 11:59 p. m. del sábado 8 de agosto. “La medida aplica para la totalidad del espacio aéreo de los municipios que integran la zona de cobertura e influencia de seguridad: Santiago de Cali, Yumbo, Jamundí, Candelaria y Palmira (incluyendo sus sectores perimetrales y áreas de aproximación)”, se lee en el comunicado.

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La prohibición, resaltan, “abarca a usuarios recreativos y comerciales. pilotos remotos y empresas operadoras bajo las categorías Abierta y Específica”. Asimismo, pusieron de presente que también está restringida “toda actividad desarrollada con drones, entre las que se incluyen: Cobertura periodística, producción audiovisual y publicidad. Labores de inspección, monitoreo, vigilancia técnica, topografía y fotogrametría y Vuelos recreativos, deportivos o de instrucción”.

Los únicos drones que podrán operar, dice la Aerocivil, son los de las Fuerzas Militares de Colombia y Policía Nacional. Asimismo, tendrán permiso los drones de organismos de seguridad e inteligencia del Estado y Unidades de Gestión del Riesgo y entidades de atención de emergencias. Sin embargo, todas las operaciones “deberán contar con la debida articulación previa y la autorización expresa de las autoridades aeronáuticas y de control territorial”.

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La entidad recalcó que “el incumplimiento de la restricción dará lugar a las sanciones administrativas, operativas y legales contempladas en el Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC) y demás normas vigentes, sin perjuicio de los decomisos preventivos o acciones judiciales a las que haya lugar por parte de las autoridades de policía”.

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