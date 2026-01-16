Investigan a jueza que dejó en libertad condicional a alias “Gatico”, hijo de Enilce López

Alias “Gatico”, quien era alcalde de Magangué (Bolívar), fue capturado por la Policía en 2012, por lo que, a la fecha, ha cumplido 14 de los 29 años impuestos por la sentencia.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico inició una investigación contra la Jueza Sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Carmen Luisa Terán Suárez, quien ordenó el 29 de diciembre de 2025 la libertad condicional de Jorge Luis Alfonso López, conocido como alias “Gatico”, e hijo de la fallecida empresaria del chance Enilce López Romero.

Alfonso López fue condenado inicialmente a 39 años de prisión por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, en relación con el asesinato del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, ocurrido en febrero de 2005. En 2014, un juzgado de segunda instancia redujo la condena a 29 años de cárcel, al declararlo determinador del crimen.

Alias “Gatico”, quien era alcalde de Magangué (Bolívar), fue capturado por la Policía en 2012, por lo que, a la fecha, ha cumplido 14 de los 29 años impuestos por la sentencia. Aunque la reciente decisión de la jueza Terán Suárez se sustentó en criterios como buen comportamiento, arraigo familiar, trabajo y estudio durante la reclusión, la Comisión de Disciplina Judicial consideró que existen elementos suficientes para revisar la actuación.

En contexto: Jueza de Barranquilla dejó en libertad condicional a alias “Gatico”, el hijo de Enilce López

La presidenta de la Seccional Atlántico compulsó copias con el fin de que se investigue la conducta de la funcionaria y el caso sea repartido en primera instancia disciplinaria. De acuerdo con la justicia, el periodista Jorge Enrique Prins adelantaba investigaciones sobre una presunta administración irregular de recursos públicos durante el mandato de Alfonso López, razón por la cual el entonces alcalde ordenó su asesinato.

¿Por qué quedó en libertad alias “Gatico”?

En 2021, Alfonso López fue beneficiado con casa por cárcel por decisión del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Barranquilla, a cargo de Orlando José Petro Vanderbilt. En febrero de 2023, ese mismo despacho levantó la restricción para permitirle movilizarse por el país como gestor de paz, en el marco de acercamientos entre grupos criminales y el gobierno del presidente Gustavo Petro. No obstante, en mayo de 2023 la decisión fue anulada.

La determinación más reciente de la jueza Terán Suárez reactivó el debate judicial. Según el fallo, alias “Gatico” ha cumplido 231 meses y 27 días —equivalentes a 19 años— de su condena, lo que representa la mayor parte de la pena impuesta. “El despacho considera, con el análisis realizado sobre el comportamiento del condenado durante el período de reclusión intramural, que este no necesita continuar con el tratamiento penitenciario”, señala la providencia.

Relacionado: Hijo de Enilse López, quien tenía casa por cárcel, volverá a prisión

¿Quién fue Enilce López, la madre de alias “Gatico”?

La trayectoria política y judicial de Jorge Luis Alfonso López está ligada a la figura de su madre, Enilce López, conocida como alias “La Gata”, una de las protagonistas de los episodios más sonados de corrupción y criminalidad en el Caribe. La empresaria del chance, fallecida en 2024, fue condenada a nueve años de prisión por concierto para delinquir agravado, debido a vínculos con grupos paramilitares entre 2000 y 2003.

Nacida en Naranjal (Sucre), López inició su ascenso económico con pequeños negocios en Magangué, donde luego incursionó en el mundo de las apuestas informales. Con el tiempo, su empresa Apuestas Permanentes El Gato se expandió por Bolívar y otros departamentos bajo distintas razones sociales, como Uniapuestas en Atlántico, Aposucre en Sucre y Aposmar en Magdalena, tras la legalización del chance en los años noventa.

La justicia determinó que “La Gata” combinó su éxito empresarial con capitales de narcotraficantes y paramilitares. En 2009, la DEA de Estados Unidos la señaló de permitir el ingreso de dineros de Salvatore Mancuso a sus empresas y de actuar como su testaferra. Su esposo, Héctor Julio Alfonso Pastrana, también fue vinculado a la creación de una Convivir en Bolívar que habría terminado relacionada con las Autodefensas de Carlos Castaño y Mancuso.

Además de su poder económico, Enilce López tuvo una marcada influencia política regional. Fue señalada de respaldar candidaturas a la Gobernación de Bolívar y, en 2005, el entonces congresista Gustavo Petro denunció que habría aportado COP 100 millones a la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez, hecho que posteriormente fue reconocido por el expresidente.

Lea: Por segunda vez ordenan la libertad inmediata de Enilce López alias la “Gata”

En 2011, “La Gata” fue condenada por vínculos con el paramilitarismo y se le concedió reclusión hospitalaria por su delicado estado de salud. No obstante, fue cuestionada por presuntamente aprovechar esa medida para hacer política en favor de sus aliados. Enilce López murió el 14 de enero de 2024, en la Clínica General del Norte, en Barranquilla.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.