Judicial
Explosión cerca de la base aérea de Cali en vivo: presidente Petro se pronuncia

El hecho se registró a pocas cuadras de la base aérea que se encuentra en zona metropolitana de la capital del Valle. Hay reporte de heridos. Esto se sabe.

Redacción Judicial
21 de agosto de 2025 - 09:12 p. m.

Actualizaciones clave

Investigan explosión de la cerca a base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali
Foto: Archivo particular
Este jueves 21 de agosto se reportó una fuerte explosión en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali (Valle del Cauca). Los hechos ocurrieron en horas de la tarde y quedaron registrados en varios videos que circulan en redes sociales, donde se observan estelas de humo y varias viviendas y locales afectados.

Aunque aún no hay un reporte oficial de las autoridades, versiones preliminares apuntan a un posible atentado con un camión bomba en inmediaciones de la zona militar. Las autoridades se dirigen al área mientras avanzan las verificaciones técnicas para establecer el origen de las explosiones y si se trató de un ataque dirigido contra la fuerza pública.

Actualización claveHace 5 horas

Alcalde Alejandro Eder se pronuncia

El alcalde de Cali, Alejando Eder, se pronunció sobre el hecho en sus redes sociales. “Caleños. Hace un momento se presentó una situación que estamos verificando en la Cra. 8, en inmediaciones de la Base Aérea. De inmediato desplegamos los equipos de Salud, Seguridad y Riesgo de Cali para atender a las personas heridas”, publicó en su cuenta de X.

Por Redacción Judicial

Actualizaciones clave

