Detienen a alias “Sebastián”, presunto responsable de ataque a base aérea de Cali

Luego de que se registrara este 21 de agosto el atentado en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali (Valle del Cauca), el presidente Gustavo Petro dio a conocer la identidad de uno de los presuntos responsables. Se trata de alias Sebastián, señalado por el mandatario de ser integrante del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Según el presidente Petro, este hombre operaría bajo el mando de alias Marlon y estaría subordinado a lo que calificó como “la Junta del Narcotráfico”. La Policía Metropolitana de Cali informó que alias Sebastián es uno de los dos detenidos por su posible responsabilidad en el ataque con explosivos.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades y se encuentran en proceso de individualización y formalización de captura por parte de la Fiscalía General de la Nación. “En las próximas horas, estas dos personas serán presentadas ante un juez de control de garantías, mientras avanzan las actividades investigativas para identificar a la organización criminal responsable de este acto terrorista. La información preliminar da cuenta de una posible autoría de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc”, anunció el ente investigador en su cuenta de X.

Con el pleno despliegue de sus capacidades investigativas, tecnológicas y de análisis criminal, la Fiscalía General de la Nación asumió las indagaciones relacionadas con los actos terroristas perpetrados contra la fuerza pública y la población civil en Amalfi (Antioquia) y Cali… — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 22, 2025

El atentado, registrado en horas de la tarde, generó una fuerte explosión que alcanzó a sentirse en varios sectores del norte de Cali. Videos compartidos en redes sociales mostraron columnas de humo, viviendas con ventanas destruidas y establecimientos comerciales gravemente afectados por la onda explosiva.

De acuerdo con el más reciente balance entregado por el Puesto de Mando Unificado (PMU), seis personas perdieron la vida y más de 50 resultaron heridas, entre ellas varios civiles que transitaban por la zona. La gravedad del hecho llevó al Gobierno Nacional a reforzar la seguridad en instalaciones militares y policiales del Valle del Cauca.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, responsabilizó directamente a las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco. A través de un mensaje en X, sostuvo que “el atentado terrorista del cartel del narco alias Mordisco contra la población civil en Cali jamás tendrá justificación” y lo calificó como una “reacción desesperada” frente a la pérdida del control de las rutas del narcotráfico en Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El ataque en Cali se suma a una serie de acciones violentas atribuidas a las disidencias en los últimos meses, lo que ha encendido las alarmas sobre la escalada de la confrontación armada en esa región del país.

