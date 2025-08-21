Ejército incautó más 200 mil cartuchos de las disidencias de las Farc en Cauca

El material de guerra y los explosivos pertenecían a la estructura Carlos Patiño, una de las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”. Foto: Ejército Nac

En el municipio de El Tambo (Cauca), se realizó la mayo incautación de municiones que se ha hecho en medio de la Operación Perseo II, con la que la fuerza pública busca recuperar el control de la zona. Esta acción tuvo lugar en la vereda Honduras y fue realizada por uniformados del Ejército y de la Policía.

Según las autoridades, el material de guerra y los explosivos pertenecían a la estructura Carlos Patiño, una de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco. Durante la operación se incautaron más de 250 mil cartuchos de diferentes calibres, dos armas largas, una mini-Uzi artesanal, cerca de 5.000 proveedores, más de 200 partes de fusiles y 400 detonadores de fabricación improvisada.

Asimismo, se hallaron 180 artefactos explosivos improvisados, 83 minas antipersonales, 78 artefactos explosivos improvisados adaptados para drones, material para la elaboración de 1200 minas, 700 metros de cable dúplex y cordón detonante, además de material alusivo al grupo armado.

“Hoy estamos llegando, mediante la Operación Perseo, al corazón, al centro logístico de abastecimiento de municiones del Cañón del Micay, del departamento del Cauca”, aseguró el brigadier general Federico Mejía. Asimismo, en horas de la mañana, el Ejército notificó del hallazgo de 20 minas antipersona en la misma vereda del Cauca.

Continúa la Operación Perseo 2

El pasado 19 de agosto, el Ejército anunció la llegada de 300 nuevos soldados a la zona del Cañón del Micay, con el objetivo de combatir la estructura Carlos Patiño, al mando de Iván Mordisco en los corregimientos de Huisitó y San Juan de Micay en El Tambo.

más de 300 soldados con un entrenamiento diferencial y apoyo de un componente de Policía desembarcaron en inmediaciones de los corregimientos de Huisitó y San Juan de Micay del municipio de El Tambo, Cauca

Según comunicaron en redes sociales, estos corregimientos son zonas estratégicas para la estructura criminal, por lo que el despliegue y desarrollo de estas operaciones se “realizan para debilitar y afectar las estructuras criminales que atentan contra la tranquilidad de las comunidades en la región”.

La operación Perseo II también cuenta con el apoyo de helicópteros UH-60 Black Hawk, aviones Super Tucano, artillería, vehículos blindados y aeronaves no tripuladas.

