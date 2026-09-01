Investigan impacto de bala en el piso 26 del edificio de la Procuraduría en Bogotá

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, se encontró el lugar por donde habría ingresado el proyectil. Acá los detalles. Foto: Cortesía

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En la mañana de este martes 1 de septiembre, se alertó que una de las oficinas de la Procuraduría en Bogotá había recibido un impacto de bala. Desde ese momento, las autoridades investigan qué ocurrió, para saber si se trató de un ataque en contra de alguno de los funcionarios del ente de control.

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Lo que se sabe hasta el momento es el impacto de bala fue encontrado en el piso 26 del edificio de la Procuraduría, en el centro de Bogotá. Según se ha señalado, ya se encontró el orificio por donde entró el proyectil.

De acuerdo a lo que han señalado las autoridades sobre el hecho, es que el agujero por donde ingresó el proyectil fue encontrado en la oficina de un procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

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Una de las hipótesis que se ha manejado hasta ahora es que la bala pudo haber sido disparada el fin de semana pasado y que no se trataría de un atentado, sino de una bala perdida que terminó en las instalaciones del ente de control.

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Las pesquisas son adelantadas en este momento por la Policía y la Fiscalía para conocer realmente qué fue lo que ocurrió, desde dónde fue disparada la bala y cuál pudo haber sido su objetivo. Dentro de algunas cosas que han resaltado hasta el momento es que un piso abajo de donde fue encontrada la bala, quedan las oficinas del procurador general, Gregorio Eljach.

Hasta el momento el jefe del Ministerio Público ni las autoridades que investigan se han pronunciado oficialmente sobre el hecho.

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