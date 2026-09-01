Caso Marelbys Meza: Fiscalía imputará a Laura Sarabia por abuso de función y constreñimiento

En video revelado por El Espectador, la exniñera del hijo de Laura Sarabia, Marelbys Meza, denuncia ante la Fiscalía los presuntos maltratos que recibió en la prueba del polígrafo, luego de ser señalada del robo de un maletín con dólares en la casa de la funcionaria del alto Gobierno de Gustavo Petro. Foto: Carlos Eduardo Díaz Rincón

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Un nuevo avance se registró en el caso de las chuzadas contra Marelbys Meza, exniñera del hijo de la excanciller y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia Torres. Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó una audiencia de imputación contra la exfuncionaria del Gobierno Petro por los presuntos delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado.

La investigación se remonta al 27 y 29 de enero de 2023, cuando se reportó la pérdida de una maleta con más de $4.000 millones en la vivienda de Sarabia. Ese hecho dio pie a un procedimiento irregular, mediante el cual Marelbys Meza habría sido obligada a someterse a una prueba de polígrafo para determinar si había tenido alguna participación en el robo.

De acuerdo con la Fiscalía, Laura Sarabia, quien para la época se desempeñaba como jefa de Gabinete de la Presidencia de la República, habría dado la orden para que Marelbys Meza fuera sometida a una prueba de polígrafo. Esta hipótesis se sustenta en el testimonio del capitán Óscar Leandro Mojica Cordón.

El pasado 29 de julio, un juez de control de garantías avaló el principio de oportunidad otorgado al oficial de la Policía Nacional, señalado de participar en las interceptaciones ilegales practicadas en el caso. La decisión suspende, de manera parcial y por 12 meses, la acción penal en su contra por el delito de violación ilícita de comunicaciones. A cambio de este beneficio, Mojica Cordón se comprometió a colaborar como testigo en otros procesos relacionados con las interceptaciones de las que fue víctima Meza Buelvas.

Según la Fiscalía, para la época de los hechos, el capitán se desempeñaba como jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín de Bogotá, cargo desde el cual habría participado en la elaboración de informes falsos y de un formato de entrevista a una fuente no formal.

Estos documentos, según el ente investigador, sirvieron de soporte para tramitar de manera irregular las órdenes de interceptación contra Meza Buelvas, en las que se aseguró, sin sustento alguno, que las personas investigadas pertenecían a una organización dedicada al hurto de residencias en Bogotá.

Pese al principio de oportunidad concedido, el proceso penal contra Mojica Cordón continúa abierto por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público.

En el mismo caso, el 29 de enero, la Fiscalía había radicado un escrito de acusación contra el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. El oficial enfrenta el proceso por su presunta responsabilidad en la prueba de polígrafo aplicada a la exniñera, la cual, según la investigación, se habría practicado de forma irregular.

A este historial se suma la condena, el 28 de octubre de 2025, contra otros dos policías que participaron en las interceptaciones a Meza: el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero John Fredy Morales Cárdenas, ambos sentenciados a penas superiores a los 10 años de prisión.

El Juzgado 53 Penal de Bogotá los halló responsables de los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones. A Correa se le impusieron 11 años y tres meses de cárcel, mientras que Morales recibió una condena de 12 años y un mes.

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