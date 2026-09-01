Aumentan a 16 los heridos tras ataque terrorista del Eln con carro bomba en Los Patios

Inteligencia militar señaló que detrás de esta acción estarían alias “David” y alias “Nay” o “Nike”, investigados por las autoridades por presuntamente participar en la planeación y ejecución de ataques contra la fuerza pública en Norte de Santander. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades avanzan en las investigaciones del atentado terrorista registrado en la noche del 31 de agosto frente a la estación de Policía de Los Patios (Norte de Santander). La explosión de un taxi bomba dejó un primer reporte de un civil muerto, nueve personas heridas y dos uniformados lesionados. Horas después, según informó el general Ricardo Alarcón, comandante operativo de la Policía Nacional, la cifra de policías heridos aumentó a siete, dos de ellos en estado de gravedad.

“Tenemos siete uniformados que resultaron lesionados, dos de consideración que se encuentran en este momento en la Unidad de Cuidados Intensivos, ocho particulares igualmente lesionados y un fallecido de nacionalidad venezolana. Se presume que la acción la realizó el Frente de Guerra Urbano Carlos Germán Velasco”, señaló el alto oficial.

En contexto: Eln sería responsable de la explosión de un carro bomba en Los Patios: Policía de Cúcuta

Inteligencia militar señaló que detrás de esta acción estarían alias “David” y alias “Nay” o “Nike”, investigados por las autoridades por presuntamente participar en la planeación y ejecución de ataques contra la fuerza pública en Norte de Santander. Por alias “David”, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta COP 800 millones por información que permita establecer su ubicación y facilitar su captura; por alias “Nay” o “Nike”, la recompensa asciende a COP 150 millones.

“Estamos en todas las investigaciones para dar con los responsables, pero también para dar con todos los cabecillas de estas estructuras del Eln que delinquen aquí en el Catatumbo y, en general, en el departamento. Nosotros estamos en la obligación de incrementar algunas medidas de seguridad propias, pero también de apoyar las medidas de tipo administrativo que se tomen”, indicó el general Alarcón.

El oficial detalló que los responsables utilizaron un vehículo que había sido hurtado en junio de 2024. Un día después del robo, el propietario del carro fue encontrado muerto. El vehículo fue acondicionado como taxi y, para activar el artefacto, los atacantes emplearon un sistema de frecuencia radial. Según explicó, el explosivo utilizado fue amonal, en una cantidad aproximada de 80 kilogramos.

“Esta acción, por ejemplo, tomó aproximadamente entre 15 y 25 segundos desde el momento en que dejan el vehículo hasta el momento en que hace detonación el artefacto. Esta es la forma cobarde que ellos han venido utilizando toda la vida, son explosivistas, pero la respuesta de la institución, la respuesta de toda la Fuerza Pública, tiene que ser contundente”, afirmó el general Alarcón.

Indicó, además, que la institución adelanta la evaluación de los daños causados en las instalaciones para iniciar su recuperación: “Todo el apoyo a nuestros uniformados, pero también todo el apoyo al señor alcalde y a toda la comunidad del municipio de Los Patios. Esperamos los anuncios del alcalde, el gobernador y el señor presidente, y asimismo estaremos prestos a hacerlos cumplir”. Esta tarde, el mandatario Abelardo de la Espriella dirigira un Consejo de Seguridad con toda la cúpula de la Fuerza Pública en Cúcuta.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.