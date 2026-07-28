Investigan posible intento de ataque a la fuerza pública tras captura de un hombre en Tibú

El hombre fue capturado en un establecimiento comercial del corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú (Norte de Santander) Foto: Ejército Na

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En la madrugada de este 28 de julio fue capturado un ciudadano extranjero en un establecimiento comercial del corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú (Norte de Santander), por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La operación estuvo coordinada por soldados del Batallón de Operaciones Terrestres Número Nueve de la Fuerza de Tarea Vulcano, con apoyo de la Policía Nacional. Durante el procedimiento fueron incautados dos artefactos explosivos improvisados, una pistola calibre nueve milímetros con su respectivo proveedor, 16 cartuchos y un teléfono celular.

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De acuerdo con el análisis de las autoridades, “las características y el método de fabricación artesanal de los artefactos explosivos permiten inferir que estos habrían sido acondicionados para ejecutar una presunta acción terrorista”. El personal especializado estableció que su sistema de fragmentación incrementaría el poder destructivo mediante la dispersión de esquirlas y la onda explosiva.

Según las autoridades, las labores de inteligencia señalan que el posible objetivo de esta acción sería atentar contra los integrantes de la fuerza pública que adelantan operaciones de control y seguridad en el corregimiento de La Gabarra.

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El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes para adelantar el respectivo proceso judicial, mientras que las tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano continúan desarrollando operaciones en la región del Catatumbo, investigan el posible intento de ataque y mantienen las condiciones de seguridad allí.

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