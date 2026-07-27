Denuncian que indígena piapoco herida en masacre en Vichada no ha recibido atención médica

Según la comunidad indígena piapoco, tres personas fueron asesinadas el pasado 16 de julio.

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Postrada en una cama y con una bala alojada en el lado derecho de la pelvis permanece Milena Patricia Cumanaica, integrante del Resguardo Indígena Saracure Río Cada, atacado el pasado 16 de julio por hombres armados. De acuerdo con la denuncia de la comunidad Piapoco, la mujer permanece con fuertes dolores desde hace cuatro días en un albergue de Villavicencio (Meta), a la espera de ser remitida a un servicio de urgencias.

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El Espectador habló con ella y con su pareja a través de Juan Carlos Ramírez, intérprete del idioma piapoco, ya que los adultos mayores no hablan con fluidez el español. Milena Patricia Cumanaica llegó a la capital del Meta tras ser la única sobreviviente de las personas que fueron atacadas a bala en la vereda Puerto Príncipe, en Cumaribo (Vichada). Los indígenas denuncian que, en la madrugada del 16 de julio, hombres armados ingresaron al resguardo, dispararon contra la comunidad y quemaron las 11 viviendas que conformaban el caserío.

Las víctimas mortales fueron el hijo de Milena Cumanaica, Yeison Maicol Díaz Cumanaica, de 25 años, y las hermanas Tania Mercedes y Clara Estrella Gaitán Rodríguez, de 19 y 17 años, respectivamente. Asimismo, el día del ataque desapareció una niña de tres años, Mery Yuriana Díaz Gaitán, hija de Yeison Díaz y Clara Gaitán.

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La menor fue encontrada cuatro días después, luego de que un hombre desconocido contactara al gobernador indígena, Jaider Naranjo, quien aseguró a este diario que esa persona le entregó las coordenadas de la finca donde había sido dejada Mery Yuriana Díaz al cuidado de una campesina.

Milena Cumanaica asegura que, tras llegar en estado crítico a Villavicencio, permaneció una semana hospitalizada y posteriormente fue trasladada al albergue de la Fundación Jiwanaya. Su esposo ha asumido por completo su cuidado, pero ambos aseguran no tener los recursos suficientes para costear los medicamentos y los pañales que ella necesita usar de manera permanente.

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La pareja asegura que la EPS Indígena Mallamas remitirá a la mujer nuevamente al resguardo, en Cumaribo, y que tendría que regresar dentro de un mes para que le sea extraída la bala que permanece alojada en su cuerpo. “Nosotros no creemos que la señora Milena resista. Ella se encuentra muy adolorida y no soportaría el viaje de 14 horas por carretera desde Cumaribo hasta el resguardo. Además, volver allí no es una posibilidad porque las casas fueron quemadas. ¿A dónde van a volver?”, cuestionó el intérprete Juan Carlos Ramírez.

Milena Cumanaica y su esposo también señalan que hasta ahora no han logrado tener contacto con su nieta, Mery Yuriana Díaz, aunque las autoridades indígenas sostienen que la menor se encuentra en buen estado. El gobernador del cabildo, Jaider Naranjo, aseguró que mañana, 28 de julio, viajará desde Cumaribo hasta Villavicencio para conocer de primera mano la situación y mediar para que la entidad de salud atienda a la paciente.

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