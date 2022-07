Investigarán amenazas a Sebastián Nohra, periodista que reveló desfalco a OCAD-Paz

Los recursos debían ir a financiar proyectos en los municipios PDET, los más afectados por la guerra y la pobreza (imagen de referencia). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Fiscalía abrió una investigación por las amenazas que denunció públicamente el periodista Sebastián Nohra, de Blu Radio, uno de los reporteros detrás de la investigación que asegura que hubo un millonario desfalco a recursos de regalías que debían financiar proyectos del Acuerdo de Paz. Luego de una semana de hacer publicaciones sobre el tema, Nohra dijo este lunes en redes sociales que recibió dos llamadas amenazantes.

“Denuncio que hoy recibí dos llamadas en las que recibí amenazas contra mi vida. No voy a la justicia primero porque ya sabemos cuáles son sus tiempos. Sospecho que estará detrás alguien señalado en la investigación, pues jamás me había pasado”, dijo el periodista de Blu Radio en Twitter. Junto a su colega Valeria Santos, Nohra pasó seis meses investigando los recursos que tramita el OCAD-Paz, una instancia del Gobierno que autoriza la financiación, con regalías, de proyectos que necesitan los municipios más pobres y afectados por la guerra.

Denuncio que hoy recibí dos llamadas en las que recibí amenazas contra mi vida. No voy a la justicia primero porque ya sabemos cuáles son sus tiempos. Sospecho que estará detrás alguien señalado en la investigación, pues jamás me había pasado. — Sebastián Nohra (@SebastianNohra) July 10, 2022

“La Fiscalía abrió una investigación de oficio y dispuso las primeras actividades de policía judicial con relación al hecho”, dijo el ente investigador en un comunicado. A renglón seguido, anunció que entre las primeras actividades investigativas estará llamar al propio reportero a entrevista “con el fin de obtener toda la información y detalles sobre lo ocurrido”. Finalmente, la Fiscalía dijo que está comprometida con esclarecer las conductas que pongan en riesgo a los periodistas.

En un segundo trino, Nohra detalló que la llamada que recibió no fue una conversación. Quien estaba al otro lado de la línea solo le dijo: “pare con el temita o la pagará”. Las denuncias de corrupción con los recursos de regalías destinados a la paz son tan dicientes que dieron para que la Fiscalía y la Procuraduría abran investigaciones. El ente investigador llamó a entrevista al exconsejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila y el Ministerio Público adelanta 24 indagaciones distintas.

Durante el Gobierno de Iván Duque, el OCAD-Paz aprobó recursos de regalías por $6,7 billones para financiar proyectos en 163 municipios. Sin embargo, lo que asegura la investigación de Blu Radio, es que, para que estos proyectos fueran aprobados, los alcaldes de los lugares más pobres y con mayor tradición de conflicto en Colombia, tuvieron que pagar millonarias coimas a congresistas, funcionarios de la Contraloría y del Departamento Nacional de Planeación.

Es que, para que la propuesta de un alcalde llegara a ser aprobada por el OCAD-Paz —conformado por Archila, un alcalde y un gobernador— debía contar primero con el visto bueno de varias entidades. “Si el alcalde quiere desarrollar una vía terciaria, tiene que ir al Ministerio de Transporte, que tiene que definir qué requisitos técnicos tiene. En segundo lugar, tiene que ir a la Agencia para la Renovación del Territorio, encargada de las obras en los 170 municipios PDET. Y, finalmente, el DNP hace una verificación de requisitos para que el proyecto sea aprobado”, explicó la semana pasada la directora del DNP, Alejandra Botero.

Las publicaciones de Nohra y Santos en Blu Radio estiman que se pagaron $500.000 millones de dinero de regalías en coimas mediante este entramado. “Esos $250.000 o $500.000 que van anunciando, no sabemos de dónde viene esa cifra. Y si no tenemos ninguna irregularidad o ninguna prueba no podemos saber en dónde están en este momento”, aseguró la directora del DNP desestimando esa cifra, aunque ha reconocido que a ella misma, desde que llegó a la entidad en 2021, le han llegado cinco denuncias distintas por corrupción en el OCAD-Paz.

