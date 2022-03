JEP cierra las puertas al exsenador Hector Julio Alfonso López, hijo de “La Gata”

La JEP consideró que el exsenador no hizo los aportes suficientes a la verdad en el caso que investiga sus nexos paramilitares. Foto: Blu Radio

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le cerró definitivamente las puertas a Héctor Julio Alfonso López, exsenador e hijo de la condenada empresaria del chance Enilce López, alias la Gata. Para esta jurisdicción, los aportes que hizo a la verdad el político sobre sus nexos con grupos paramilitares no alcanzó el umbral exigido por la justicia transicional para seguir acogido allí.

De acuerdo con el documento de la JEP, en la investigación que se adelanta contra Alfonso López por sus presuntos nexos con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en su campaña a la Cámara por Bolívar en 2010, el hijo de La Gata no ha hecho aportes relevantes desde abril del 2019, fecha en la que la JEP asumió el caso.

La JEP sostiene que “la solicitud de sometimiento elevada ante la JEP por el señor Héctor Julio Alfonso López no puede ser aceptada, como quiera que no se cumplieron de manera concurrente los presupuestos jurisprudenciales establecidos para las personas que de manera voluntaria requieren su acceso a este escenario de justicia transicional en calidad de agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública”

La Corte Suprema, alto tribunal que llevaba originalmente la investigación contra el exsenador, señaló en 2018 que él “habría realizado actos que lo relacionarían con las Auc, no solo cuando fue congresista, sino antes de posesionarse como tal”. Asimismo, esa Corte encontró que “que meses previos a la contienda electoral para el periodo legislativo 2006-2010, el mencionado habría financiado su campaña política con dineros provenientes de las AUC, específicamente de los comandantes Salvatore Mancuso y “Jorge 40″”. De acuerdo con la investigación que se adelantó en el alto tribunal, Alfonso López, una vez posesionado como senador, empezó a hacer gestiones que retribuyeran la ayuda al grupo armado.

Cuando el exsenador pidió ser acogido por la JEP, dijo que “explicaría su trayectoria política, inicios de su actividad en partidos políticos a los que perteneció y las alianzas que fueron determinantes para su elección como representante a la Cámara por el departamento de Bolívar”. Igualmente, dijo que hablaría de su relación con Fernando Tafur Díaz, dirigente político del Sur de Bolívar, quien lo habría introducido a las relaciones con paramilitares.

Lo que habló el hijo de La Gata en la JEP fue muy contrario a pruebas que se han presentado en el caos en su contra. Para esta jurisdicción, Alfonso López “realizó manifestaciones tanto frente a sus propias conductas como frente al accionar de su grupo familiar que resultan contrarias a la abundante evidencia recabada por la justicia ordinaria, particularmente en lo que se refiere a sus relaciones con las AUC y a la forma como canalizaban dineros ilícitos a través de sus empresas”.

El pasado 07 de marzo la JEP también le cerró las puertas a Jorge Luis Alfonso López, conocido como El Gatico, hermano del exsenador. La negativa de la JEP contra el otro hijo de Enilce López se dio por razones similares a las de su hermano, el aporte a la verdad no fue suficiente. Para esta jurisdicción, Jore Luis, exalcalde de Magangué (Bolívar), no aportó lo suficiente a la verdad del conflicto, condición que le pedían para ser aceptado.

Dentro de los crímenes que Alfonso López esperaba fueran revisados por las JEP, están los homicidios del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, Édgar Carrasquilla y el empresario Yamil Kasser Alí; lavado de activos agravado; enriquecimiento ilícito de particulares; concierto para delinquir, y finalmente una acción de extinción de dominio. En el documento con que la JEP le cerró definitivamente sus puertas al exalcalde de Magangué, consta que “se encontró probado que para el cumplimiento de este objetivo se sirvió de miembros de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a quienes estaba en capacidad de impartir órdenes en su calidad de jefe e integrante de dicha organización”, algo que El Gatico ha negado.

