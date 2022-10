JEP cita a Milton Toncel para ampliar reconocimiento sobre secuestros en la Teófilo Foto: Captura de pantalla

Milton de Jesús Toncel, el exjefe guerrillero que hizo parte de la Columna Teófilo Forero de las Farc, deberá comparecer nuevamente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La justicia transicional lo citó porque debe ampliar la información relacionada con el funcionamiento del bloque del que hizo parte y en el que perpetró varios secuestros en Huila y Caquetá.

La diligencia se realizará el próximo 21 de octubre a las 9:00 de la mañana en las instalaciones de la JEP en Bogotá. Toncel deberá entregar verdad precisa porque es considerado como uno de autores o coautores de los secuestros que registraron mientras hizo parte de la Columna Teófilo Forero de la que también hizo parte Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa.

“La JEP puede esperar que aporten verdad detallada sobre los hechos individuales. Sin embargo, en cuanto son autores o coautores mediatos, es decir, dieron las órdenes, dada la generalidad de las órdenes y la magnitud de los hechos, la obligación de aportar verdad detallada, exhaustiva y plena no puede exceder lo que efectivamente conocieron, ni eludir el que sea poco probable que conozcan las circunstancias de todas las víctimas individuales acreditadas en este caso”, dice el auto de cuatro páginas.

Así las cosas, en concreto, el despacho dijo que Toncel debe profundizar su reconocimiento y aporte a la verdad en lo que concierne al funcionamiento de la Columna Móvil Teófilo Forero, especialmente, en lo que concierne a los secuestros que se perpetraron mientras hizo parte del grupo guerrillero. Esta no es la primera vez que el exjefe guerrillero comparece ante la justicia transicional y habla de las retenciones.

En junio pasado entregó información sobre el secuestro del geólogo Gerardo Alberto Arandia, ocurrido en el 2000. En medio de la diligencia, el exjefe guerrillero se comprometió a tener la información recogida por la familia como punto de partida en la búsqueda del geólogo. “No desecharemos la información que ustedes han recopilado, sino que serán un punto de referencia para nuestra investigación. Reconocemos su búsqueda y su lucha. Estas expresiones de dolor y de tanto amor son las que nos impulsan a la búsqueda”, afirmó el excomandante en ese entonces.

Mientras Toncel rindió versión en compañía de Rodrigo Londoño y Julián Gallo, entre otros excomandantes de las Farc, la familia del geólogo le reclamó a los comparecientes una reparación de verdad. Durante la intervención, Martha Ospina, esposa de Arandia, le pidió a los exFarc “que se reconozcan los tratos indignos, la tortura, no solo la física si no la psicológica de ellos y la de nosotros en la distancia”.

Además, les reclamó por la tortura psicológica que sufrieron su esposo y su familia por no recibir información del secuestro “¿Acaso nos habrá podido escuchar por las voces del secuestro? ¿Habrá tenido la certeza de que jamás dejamos de buscarlo? (...) recuerden los detalles que pueden ser insignificantes para ustedes, pero para nosotros puede ser el bálsamo que cure la herida”.

Daniela Arandia, hija del geólogo también se dirigió a los miembros del último secretariado para hablarles del perdón. “El perdón no es darle la razón al otro, es liberarse de las ataduras de la amargura, es personal e independiente, no es justificar ni olvidar”. Al final de su intervención, Arandia le hizo una petición a Toncel: “Les pido como acto restaurativo, especialmente a usted Milton Toncel, que encuentre a alguien que haya estado con mi papá, que le permitan a mi niña interior sanar el vacío de no tener a su papá. ¿Han hecho ustedes para que los milicianos aporten y comprendan lo que significa este proceso?”.

El exjefe guerrillero se comprometió a entregar verdad a la familia del geólogo, pero también deberá hacerlo con el resto de familiares víctimas de secuestro que fueron perpetrados por orden suya o por la columna que dirigió mientras las extintas Farc hicieron parte de la guerra en Colombia.

